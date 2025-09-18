Little Nightmares III: Switch 2-Version enttäuscht im Grafikvergleich

Little Nightmares III im Grafikvergleich: PS5, Xbox Series S und Switch 2 im direkten Duell! Demo zeigt deutliche Unterschiede bei Grafik und Performance in Little Nightmares III.

Mit der neuen Demo von Little Nightmares III, die auf allen Plattformen veröffentlicht wurde, können Spieler erstmals die grafischen Unterschiede zwischen den Konsolen erleben.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S stehen zwei Darstellungsmodi zur Auswahl: Der Qualitätsmodus läuft in 30 fps mit erhöhter Rendering-Auflösung, während der Performance-Modus stabile 60 fps bei identischen Grafikeinstellungen bietet.

Laut Analyse lohnt sich der Qualitätsmodus kaum, da die Vorteile minimal sind und die niedrigere Bildrate das Spielerlebnis einschränkt.

Die Nintendo Switch 2 bietet dagegen nur einen Modus mit 30 fps, was sie klar von den anderen Plattformen unterscheidet. Außerdem sind auf der Switch 2 deutliche Abstriche bei Texturen, Schatten, Beleuchtung, Post-Processing und der Geometrie einiger Objekte erkennbar.

Die Xbox Series S zeigt ebenfalls leichte visuelle Einschnitte, liegt aber klar über der Switch 2-Version.

Die PS5 liefert die beste Präsentation mit verbesserten Schatten, Beleuchtung und zusätzlichen grafischen Effekten, wodurch das atmosphärische Horror-Erlebnis besonders intensiv wirkt.

Der Grafikvergleich von Little Nightmares III verdeutlicht, dass Spieler auf PS5 die technisch beste Version erhalten, während sich Switch-2-Besitzer mit reduzierter Grafik und halber Bildrate zufriedengeben müssen.