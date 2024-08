Little Nightmares III: Teamarbeit im Gamescom-Trailer

Autor:, in / Little Nightmares III

Schaut euch den neuen Trailer zu Little Nightmares III an und erlebt, wie Low und Alone gemeinsam durch eine gefährliche Welt navigieren.

Der neueste Trailer zu Little Nightmares III legt den Fokus auf die Teamarbeit und Freundschaft von Low und Alone, die gemeinsam verschiedene Rätsel lösen und den zahlreichen Bedrohungen des Nirgendwo entkommen, und gibt einen ersten Einblick in neue Orte und Bewohner der Spirale.

Little Nightmares III folgt der Reise von Low und Alone auf der Suche nach einem Weg aus dem Nirgendwo.

Gefangen in der Spirale, einer Ansammlung verstörender Orte, müssen die beiden Freunde zusammenarbeiten, um in dieser Welt voller Gefahren zu überleben und noch größeren Bedrohungen zu entkommen, die im Schatten lauern.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe können Spieler in Little Nightmares III nicht nur allein mit einem KI-Begleiter durch die Spirale reisen, sondern auch im Online-Koop-Modus für zwei Spieler mit einem ihrer Freunde.

Little Nightmares III wird 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.