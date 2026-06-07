Little Nightmares III: The Backstage DLC bringt neue Rätsel und Gefahren

Neue Rätsel, unbekannte Gefahren und ein weiterer Schauplatz erwarten Spieler in Little Nightmares III: The Backstage. Bandai Namco hat die neue Erweiterung offiziell vorgestellt und gleichzeitig den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.

Der DLC führt in den bislang dunkelsten Bereich des Carnevale, wo neue Herausforderungen und Geheimnisse auf die Spieler warten. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Low, der auf das neue Kind Dime trifft. Dime trägt einen ungewöhnlichen Hut mit integrierter Lichtquelle, der in den finsteren Umgebungen eine entscheidende Rolle spielt.

Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine gefährliche Reise hinter die Kulissen des Carnevale. Dort müssen sie neue Bedrohungen überwinden und ihre Lichtquellen geschickt einsetzen, um den Weg durch die Dunkelheit zu finden.

Ziel der Expedition ist die Rettung von Alone, die sich in den Händen des geheimnisvollen Puppeteer befindet. Auf dem Weg dorthin warten zusätzliche Rätsel, neue Hindernisse und weitere Gefahren, die das unheimliche Abenteuer erweitern sollen.

Little Nightmares III: The Backstage erscheint am 12. Juni für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC.