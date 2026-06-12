Little Nightmares III: The Backstage erweitert das Horror-Abenteuer ab sofort

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Image: Bandai Namco Europe S.A.S.

Little Nightmares III erhält mit The Backstage die erste Erweiterung und schickt Spieler in neue Albtraumwelten.

Mit The Backstage steht ab sofort die erste Erweiterung für Little Nightmares III bereit. Der neue DLC wurde von Supermassive Games entwickelt und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Die Handlung führt Spieler hinter die Kulissen des unheimlichen Carnevale. Dort trifft Protagonist Low auf das neue Kind Dime, das einen Hut in Form einer Fackel trägt. Die Lichtquelle dient nicht nur als Orientierungshilfe, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erkundung der düsteren Umgebung.

Gemeinsam müssen sich die beiden Kinder neuen Gefahren stellen und ihren Weg durch die albtraumhafte Welt finden. Ihr Ziel ist es, Alone aus den Händen eines neuen Bewohners zu retten. Dabei handelt es sich um The Puppeteer, einen weiteren verstörenden Resident, der die Bedrohungen im Universum von Little Nightmares erweitert.

Begleitend zur Veröffentlichung wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die neuen Schauplätze, Gegner und Rätsel des Zusatzinhalts gewährt.

The Backstage kann einzeln erworben werden und ist außerdem im Secrets of the Spiral Expansion Pass enthalten. Dieser gehört zur Deluxe Edition von Little Nightmares III. Weitere Inhalte für den Expansion Pass sollen noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 463910 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 12.06.2026 - 17:44 Uhr

    Bin da nicht so hinterher, das Spiel mit allen Dlcs wird maximal für einen schmalen Taler mal mitgenommen.

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  2. Galathea 3970 XP Beginner Level 2 | 12.06.2026 - 18:22 Uhr

    Glaubt mir ihr verpasst nichts, Supermassive hat nicht verstanden was die Little Nightmares Spiele so besonders ausmacht. Horror wurde massiv zurückgeschraubt, man läuft von links nach recht und flucht ab und zu, weil man den falschen Weg genommen hat. Das Groteske und gruselige was die beiden Vorgänger ausgezeichnet hat (besonders Teil 1) ist hier völlig abhanden gekommen.

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    • panicKiller1987 4500 XP Beginner Level 2 | 12.06.2026 - 18:50 Uhr
      Antwort auf Galathea

      Ja der Teil kommt bei weiten nicht an Teil 1 und 2 von den Tarsier Studios ran. Die haben es dann mit Reanimal wieder so gut gemacht.
      Den DLC bekommt man in gut einer Stunde fertig, leider auch hier nichts weltbewegendes, bis auf das „Foto knipsen“.

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