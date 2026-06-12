Little Nightmares III: The Backstage erweitert das Horror-Abenteuer ab sofort

Little Nightmares III erhält mit The Backstage die erste Erweiterung und schickt Spieler in neue Albtraumwelten.

Mit The Backstage steht ab sofort die erste Erweiterung für Little Nightmares III bereit. Der neue DLC wurde von Supermassive Games entwickelt und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Die Handlung führt Spieler hinter die Kulissen des unheimlichen Carnevale. Dort trifft Protagonist Low auf das neue Kind Dime, das einen Hut in Form einer Fackel trägt. Die Lichtquelle dient nicht nur als Orientierungshilfe, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Erkundung der düsteren Umgebung.

Gemeinsam müssen sich die beiden Kinder neuen Gefahren stellen und ihren Weg durch die albtraumhafte Welt finden. Ihr Ziel ist es, Alone aus den Händen eines neuen Bewohners zu retten. Dabei handelt es sich um The Puppeteer, einen weiteren verstörenden Resident, der die Bedrohungen im Universum von Little Nightmares erweitert.

Begleitend zur Veröffentlichung wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die neuen Schauplätze, Gegner und Rätsel des Zusatzinhalts gewährt.

The Backstage kann einzeln erworben werden und ist außerdem im Secrets of the Spiral Expansion Pass enthalten. Dieser gehört zur Deluxe Edition von Little Nightmares III. Weitere Inhalte für den Expansion Pass sollen noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.