Little Nightmares III: Um diese Uhrzeit beginnt der Albtraum

Der Release von Little Nightmares III steht kurz bevor und wir verraten euch, wann genau ihr euch euren Ängsten stellen könnt.

Low und Alone aus Little Nightmares III stellen sich diese Woche als beste Freunde gemeinsam einem Albtraum.

Um den Gefahren um sie herum zu entkommen, müssen die beiden Kinder ihre Fantasie benutzen, sich ihren Ängsten stellen und in diesem Koop-Abenteuer zusammenarbeiten.

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich die globalen Uhrzeiten kommuniziert, damit Spieler wissen, wann für sie der Albtraum beginnt.

Wie der Blick auf die folgende Grafik zeigt, wird Little Nightmares III am 10. Oktober ab Mitternacht, 00:00 Uhr spielbar sein.