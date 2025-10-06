Little Nightmares III: Zeichnen als Bewältigungsstrategie

Little Nightmares III: Wenn Angst Gestalt annimmt – Träume auf Papier als Zuflucht im Albtraum.

Im neusten Trailer zu Little Nightmares III wird die Metapher des Zeichnens genutzt, um zentrale Themen wie Angst, Kontrolle und kindliche Bewältigungsstrategien zu visualisieren.

Die düstere Ästhetik und die beklemmende Klangkulisse spiegeln die psychologische Tiefe der Spielwelt wider. Die Aussage „a way to hold the fear still“ deutet darauf hin, dass Kreativität – hier das Zeichnen – als Mittel gegen das Chaos und die Bedrohung dient.

Little Nightmares III wird am 10. Oktober, also bereits diesen Freitag, für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.