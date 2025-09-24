Little Nightmares: Enhanced Edition kostenlos für Teil III-Vorbesteller

Wer Little Nightmares III digital vorbestellt, erhält sofortigen Zugriff auf Little Nightmares Enhanced Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt die Little Nightmares Enhanced Edition an, in der Fans ab 10. Oktober auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC wieder in die Albträume ihrer Kindheit absteigen können.

Für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhält jeder, der Little Nightmares III digital vorbestellt, sofortigen Zugriff auf die Little Nightmares Enhanced Edition.

Little Nightmares Enhanced Edition bietet höhere Auflösung, verbesserte Grafik mit volumetrischer Beleuchtung und mehr Partikeleffekten, Raytracing mit Echtzeitspiegelungen auf Oberflächen sowie ein verfeinertes Spielerlebnis mit 60 FPS. Außerdem wurden zusätzliche Spielhilfen eingefügt, die für einen reibungslosen Spielfortschritt sorgen.

Die Little Nightmares-Reihe hat seit 2017 Millionen von Spielenden weltweit in ihren Bann gezogen. Im ersten Teil der Reihe gilt es, als Protagonistin Six den monströsen Bewohnern des Schlunds zu entkommen – einer geheimnisvollen Welt, die tausende gefräßige Seelen beherbergt, die nach ihrer nächsten Mahlzeit gieren.

Little Nightmares Enhanced Edition erscheint am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.