Little Orpheus: Die Abenteuer von Ivan Vanishes beginnen

Autor:, in / Little Orpheus

In einem neuen Video könnt ihr euch das erste Kapitel aus dem Side-Scrolling-Abenteuer Little Orpheus auf der Xbox Series X anschauen.

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus Little Orpheus auf der Xbox Series X anschauen und euch in eine von Flash Gordon, Sinbad und Caprona – Das vergessene Land inspirierte Welt hineinziehen lassen.

Ihr begebt euch in Little Orpheus mit einem furchtlosen, aber vom Pech verflogten Helden auf eine waghalsige Erkundungsreise durch Zivilisationen, Unterwasser-Königreiche, prähistorische Dschungel und Länder jenseits der Vorstellungskraft.

Wir haben das erste Kapitel aus dem Side-Scrolling-Abenteuer für euch in einem farbenprächtigen 4K Gameplay-Video festgehalten, sodass ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen könnt:

Little Orpheus | Die Abenteuer von Ivan Vanishes

Little Orpheus ist für 12,99 Euro im Microsoft Store verfügbar.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.