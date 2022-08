Little Orpheus: Neuer Release-Termin im September festgelegt

Autor:, in / Little Orpheus

Das Side-Scrolling-Abenteuer Little Orpheus hat einen neuen Termin im September erhalten.

Einen neuen Release-Termin für Little Orpheus gab jetzt Publisher Secret Mode bekannt. Das Side-Scrolling-Adventure sollte eigentlich schon am 1. März erscheinen. Wegen des aktuellen Weltgeschehens hatte man sich aber entschlossen, das von The Chinese Room entwickelte Spiel zu verschieben.

Über das Spiel

Little Orpheus ist ein Spiel in prächtigstem Technicolor-Glanz, das von Filmklassikern wie Flash Gordon, Sinbad und Caprona – Das vergessene Land beeinflusst wurde. Begebt euch mit den furchtlosen, aber vom Pech verfolgten Helden auf Erkundungsreise durch verlorene Zivilisationen, Unterwasser-Königreiche, prähistorische Dschungel und Länder jenseits der Vorstellungskraft.

Staunt, wenn ihr den kaum-menschlichen Stamm der Menkv bekämpft und den Klauen schrecklicher Monster entwischt. Klatscht Beifall, wenn ihr die widrigsten Widrigkeiten überwindet und den Sozialismus in unterirdische Welten bringt.

Ein neuer Trailer mit dem neuen Termin wurde ebenfalls veröffentlicht: