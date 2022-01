Little Orpheus: Side-Scrolling-Abenteuer erscheint im März

Little Orpheus von The Chinese Room (Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture) wird zum ersten Mal auf Konsolen und PC veröffentlicht. Das mehrfach preisgekrönte Side-Scrolling-Abenteuer wurde ursprünglich auf Apple Arcade publiziert und wird am 1. März 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Epic Games Store und Nintendo Switch erscheinen.

Diese neue „definitive“ Ausgabe des mehrfach preisgekrönten Apple-Arcade-Hits wurde für den großen Bildschirm mit hochauflösenden Texturen, neuen Moves, neuen Animationen und verbesserten Grafiken und Effekten überarbeitet und remastered. Little Orpheus für PC und Konsolen enthält außerdem die neunte Bonus-Episode und den Lost Recordings-Modus.