Little Rocket Lab: Launch-Trailer zum entspannten Fabrikbau-Spiel

Hier kommt der Launch-Trailer zum entspannten Fabrikbau-Spiel Little Rocket Lab, das im Xbox Game Pass erschienen ist.

No More Robots und Teenage Astronauts haben Little Rocket Lab nach vierjähriger Entwicklungszeit auf Steam und Xbox / PC Game Pass veröffentlicht.

Little Rocket Lab ist ein gemütliches Fabrikbau-Spiel, in dem die Spieler in die Rolle von Morgan schlüpfen, einer jungen Ingenieurin, die die Aufgabe hat, in ihrem Elternhaus einen voll funktionsfähigen Raketenstartplatz zu errichten.

Aber zuerst muss sie sich die Hände schmutzig machen, Produktionslinien einrichten, den Einheimischen helfen und ihre Zeit der Wiederherstellung der Stadt St. Ambroise widmen.

Features:

Clevere Vorrichtungen: Nutzt Bohrer, Öfen, automatisierte Roboter, Kräne, komplexe Montageanlagen und vieles mehr, um den Einwohnern der Stadt in ihrer Not zu helfen!

Das Herz der Gemeinschaft: Baut lebenslange Freundschaften mit den Einwohnern auf, lernt ihr Leben kennen und werdet zum Herzstück der Gemeinschaft.

Erfindet, erfindet, erfindet!: Entwickelt und konstruiert neue Maschinen, Energiequellen und mechanische Freunde, die euch auf eurer Reise zu den Sternen helfen.

Gemütliche Organisation: Verliert euch im beruhigenden Summen gut geölter Maschinen, die ihr selbst gebaut habt und die genau so funktionieren, wie sie sollen.

Baut eine Rakete: Unterstützt eine Stadt in Not, während ihr eine Rakete baut!