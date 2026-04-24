Lofsöng: Klangsteuerung trifft auf brutale Architekturwelten

Lofsöng wurde im Rahmen des ID@Xbox Showcase offiziell enthüllt und präsentiert sich als außergewöhnliches Exploration-Adventure mit starkem Fokus auf Klang und Umgebungsinteraktion.

Das Spiel führt Spieler durch eine eindrucksvolle, brutale Welt im Stil monumentaler Architektur, in der Sound, Resonanz und Wahrnehmung zentrale Rollen im Gameplay einnehmen. Dabei wird die Umgebung nicht nur visuell, sondern vor allem akustisch erlebbar gemacht.

Im Mittelpunkt steht ein mysteriöser Origami-Begleiter, der die Spieler auf ihrer Reise durch verschiedene Zeitalter begleitet. Die Navigation erfolgt dabei über Vocalisierung und gezielte Interaktion mit der Umgebung, wodurch neue Wege und versteckte Bereiche freigeschaltet werden.

Spieler müssen die Welt „einstimmen“, indem sie auf akustische Signale reagieren und diese aktiv beeinflussen. Jeder Klang besitzt dabei eine Bedeutung und trägt zur Entschlüsselung der Spielwelt bei.

Lofsöng setzt auf eine Mischung aus atmosphärischer Erkundung und innovativen Sound-Mechaniken und fordert Spieler dazu auf, die Umgebung auf eine völlig neue Art wahrzunehmen.

Der Titel erscheint „bald“ für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und unterstützt Xbox Play Anywhere.