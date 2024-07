Lollipop Chainsaw RePOP: Collector’s Edition verspricht starke Inhalte

Autor:, in / Lollipop Chainsaw RePOP

Im September erscheint Lollipop Chainsaw: RePop unter anderem in einer Collector’s Edition mit vielversprechendem Inhalt.

Nachdem sich Lollipop Chainsaw bereits 2012 großer Beliebtheit erfreute, kommt das Spiel als Lollipop Chainsaw RePOP am 25. September in Form einer überarbeiteten Neuauflage auf den Markt. Auch eine Collector’s Edition ist vorgesehen und da sich in Lollipop Chainsaw RePOP erneut alles um die Cheerleaderin Juliet Starling dreht, steht das Cheerleading im Mittelpunkt eben jener Sammleredition.

Enthalt wird in der sogenannten Lollipop Chainsaw RePOP Cheerleader Edition sein:

10-Zoll-Statue von Juliet Starling

Schlüsselanhänger Nick Carlisle

San Romero Knights High School Medal

Sticker „Chop2Shop.Zom“

Soundtrack

Artbook

Ausgeliefert werden diese physischen Goodies in einer Box, die an einen Spind aus der High School erinnert.