Lollipop Chainsaw RePOP: Weltweite Verkäufe überschreiten 400.000 Exemplare

Mit Lollipop Chainsaw RePOP hat Dragami Games einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass sich die Neuauflage des Actionspiels weltweit inzwischen mehr als 400.000 Mal verkauft hat.

Die Bekanntgabe erfolgte anlässlich eines besonderen Datums für die Reihe. Vor 14 Jahren erschien das ursprüngliche Lollipop Chainsaw erstmals für Xbox 360 und PlayStation 3. Während der internationale Release am 12. Juni 2012 erfolgte, kam das Spiel in Japan zwei Tage später auf den Markt.

In seiner Mitteilung bedankte sich Dragami Games ausdrücklich bei den Fans auf der ganzen Welt für die anhaltende Unterstützung der Marke. Konkrete Angaben zur Verteilung der Verkäufe auf einzelne Plattformen wurden nicht gemacht.

Mit dem Überschreiten der Marke von 400.000 verkauften Exemplaren setzt Lollipop Chainsaw RePOP seine positive Entwicklung fort und unterstreicht das anhaltende Interesse an dem kultigen Zombie-Actionspiel rund um Cheerleaderin Juliet Starling.