Lollipop Chainsaw RePOP: Weltweite Verkäufe überschreiten 400.000 Exemplare

6 Autor: , in News / Lollipop Chainsaw RePOP
Übersicht
Image: DRAGAMI GAMES

Dragami Games feiert einen neuen Verkaufserfolg für Lollipop Chainsaw RePOP.

Mit Lollipop Chainsaw RePOP hat Dragami Games einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass sich die Neuauflage des Actionspiels weltweit inzwischen mehr als 400.000 Mal verkauft hat.

Die Bekanntgabe erfolgte anlässlich eines besonderen Datums für die Reihe. Vor 14 Jahren erschien das ursprüngliche Lollipop Chainsaw erstmals für Xbox 360 und PlayStation 3. Während der internationale Release am 12. Juni 2012 erfolgte, kam das Spiel in Japan zwei Tage später auf den Markt.

In seiner Mitteilung bedankte sich Dragami Games ausdrücklich bei den Fans auf der ganzen Welt für die anhaltende Unterstützung der Marke. Konkrete Angaben zur Verteilung der Verkäufe auf einzelne Plattformen wurden nicht gemacht.

Mit dem Überschreiten der Marke von 400.000 verkauften Exemplaren setzt Lollipop Chainsaw RePOP seine positive Entwicklung fort und unterstreicht das anhaltende Interesse an dem kultigen Zombie-Actionspiel rund um Cheerleaderin Juliet Starling.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Lollipop Chainsaw RePOP

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 224735 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.06.2026 - 14:39 Uhr

    Hatte ich eigentlich auch mal noch vor zu spielen.
    Wird dieses Jahr save nix mehr mit 😀

    0
  2. Kitomy 89365 XP Untouchable Star 4 | 15.06.2026 - 14:41 Uhr

    Oh, dann ist das doch ein großer Erfolg.
    Hätte ich eigentlich nicht erwartet.

    0
  3. AnCaptain4u 275825 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.06.2026 - 14:46 Uhr

    Hat ja bereits vor einem Jahr die internen Erwartungen übertroffen, als man 200k vermeldet hat.
    Freut mich.
    Hab mir damals die physische Version via Limited Run Games gegönnt.

    0
  4. ShadowTerror90 81655 XP Untouchable Star 1 | 15.06.2026 - 14:49 Uhr

    Da gab es eine Neuauflage von? Hab ich ja gar nicht mitbekommen. 🤣

    Den hatte ich damals mal aus der Videothek ausgeliehen.

    0
  6. Katanameister 467550 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.06.2026 - 14:52 Uhr

    Wenn das ein Erfolg sein soll, dann scheint das Budget nicht allzu hoch gewesen zu sein, könnten ruhig mal bessere Angebote bringen, solch ein altes Spiel sollte günstiger angeboten werden.

    0

Hinterlasse eine Antwort