Lonely Mountains: Downhill: Saison 12 greift nach den Sternen

Thunderful & Megagon Industries greifen mit Saison 12 der Daily Rides-Herausforderungen für Lonely Mountains nach den Sternen. Mit dem bisher außergewöhnlichsten Update zollt Daily Rides Season 12: A Bike Odyssey der Raumfahrt und der Science-Fiction Tribut!

Mit neuen extraterrestrischen Outfits und fantastischen Accessoires ist es an der Zeit, sich in Schale zu werfen und die letzte Grenze zu erkunden. Lonely Mountains: Downhill ist ab sofort für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC (Steam und Windows 10 über den Microsoft Store) und Mac (Steam) erhältlich. Lonely Mountains: Downhill ist für Steam Deck verifiziert.

In Saison 12 könnt ihr euch mit diesen kosmetischen Gegenständen zu einem coolen neuen Look schwingen:

Weißer Raumanzug

Orangener Raumanzug

Mars-Outfit

Outfit für außerirdische Wesen

Weltraumhelm

Drei Rucksäcke: Sauerstofftanks, Intercom oder der Alien Co-Rider Rucksack

Daily Rides ist ein plattformübergreifender täglicher Ranglistenwettbewerb. Jeden Tag wird eine Strecke mit neuen Hindernissen und Gameplay-Modifikatoren zufällig ausgewählt. Die 4-wöchige Saison bietet ein neues Thema mit freischaltbaren kosmetischen Belohnungen für die Teilnehmer.

Lonely Mountains: Downhill wurde ursprünglich am 23. Oktober 2019 veröffentlicht. Im ersten Jahr war das Spiel sowohl bei Spielern als auch bei Kritikern ein Hit und hatte mehr als eine Million Spieler (2,5 Millionen im Dezember 2021). Das Spiel gewann Auszeichnungen wie „Bestes Indie-Spiel“ bei den Deutschen Entwicklerpreisen und „Bestes internationales Indie-Spiel“ bei der Poznan Game Arena.