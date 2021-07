Lonely Mountains: Downhill: Summer Strolls Update mit neuen Features

Thunderful Publishing & Megagon Industries geben bekannt, dass die neue Daily Ride-Saison 7 „Summer Strolls“ für Lonely Mountains Downhill ein brandneues großes Update in Form von allen neuen Daily Rides-Modifikatoren einführt. Dieses neue Feature wird sowohl erfahrene als auch neue Fahrer herausfordern, indem es das Gameplay in den geliebten Daily Rides umstellt und ist ab heute auf PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Lonely Mountains: Downhill – New Daily Rides Modifier Teaser



Die neuen Modifikatoren geben erfahrenen Fahrern neuartige und unerwartete Möglichkeiten, um sie aus ihrer Komfortzone zu holen. Spielt völlig neue Trail-Layouts mit dem Modifikator „Veränderter Checkpoint“, macht einen 720-Trick mit dem Modifikator „Bessere Flugkontrolle“ oder springt auf das übermotorisierte Superbike und rast den Berg hinunter wie nie zuvor. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die Trails wie eure Westentasche kennt? Der Mirror-Modifikator wird euer Können auf die Probe stellen. Jeden Tag erwartet euch eine neue Überraschung, da eine zufällig ausgewählte Modifikator-Kombination zum gewählten Daily Rides-Trail hinzugefügt wird, was sie zu einem Game Changer macht.

Features

Gespiegelter Modus – der Trail ist horizontal gespiegelt, eine Herausforderung für alle, die bereits alle Trails auswendig kennen

Neue Hindernisse und Abkürzungen – neue Hindernisse halten euch auf Trab oder erlaub euch, neue und unerwartete Abkürzungen zu nutzen

Geänderte Checkpoints – Checkpoints wurden verschoben, entfernt und/oder hinzugefügt, sodass ihr völlig neue Abkürzungen und Routen finden müsst

Unbegrenztes Sprinten – Unbegrenzte Ausdauer, also sprintet so lange, wie ihr wollt

Bessere Flugkontrolle – in der Luft kann der Spieler das Motorrad schneller drehen, was einige schöne Stunts ermöglicht

Doppelter Bonus – doppelt so viele Saisonpunkte geben einen zusätzlichen Anreiz

Season 7: Summer Strolls, bringt neben der Einführung der Daily Ride-Modifikatoren auch einige Outfits und Accessoires für das Strandleben ins Spiel.

Kleidet euren Charakter mit 4 neuen Outfits in das klassische Gewand der sonnigen Jahreszeit:

Strand

Sportlich

Sommer

Neopren

Machen euch bereit für Outdoor-Aktivitäten mit zwei coolen Rucksäcken: Surfbrett und Yoga-Matte und vervollständigt euren Look mit zwei sommerlichen Themenhelmen: Mütze und Strohhut.

Daily Rides ist ein saisonaler, plattformübergreifender, täglicher Leaderboard-Wettbewerb. Jeden Tag wird eine Strecke zufällig ausgewählt, komplett mit neuen Hindernissen, Abkürzungen und Modifikatoren. Jede Saison bietet ein neues Thema mit freischaltbaren kosmetischen Belohnungen für die Teilnehmer.

Lonely Mountains: Downhill ist im Xbox Game Pass Abonnement enthalten.