Lonely Mountains: Snow Riders: Xbox Game Pass-Hit überrascht mit DLC & PlayStation-5-Ankündigung

4 Autor: , in News / Lonely Mountains: Snow Riders
Übersicht
Image: Megagon Industries

Neuer DLC „Highlands“ bringt schottische Berge, neue Herausforderungen und Multiplayer-Unterstützung in Lonely Mountains: Snow Riders!

Das erfolgreiche Lonely Mountains: Snow Riders, das auf Xbox Game Pass bereits über eine Million Spieler begeistert hat, erhält überraschend seine erste Erweiterung.

Der neue DLC Highlands ist ab sofort für Xbox und PC erhältlich und führt euch in die atemberaubenden schottischen Highlands. Für 7,49 Euro bzw. 7,99 US-Dollar könnt ihr eine völlig neue Bergstrecke erleben, die frische Herausforderungen, exklusive Belohnungen und vollständige Multiplayer- sowie Leaderboard-Unterstützung bietet.

Im Highlands-DLC entdeckt ihr eine neu gestaltete Umgebung mit steilen Abfahrten, malerischen Tälern und anspruchsvollen Trails. Neben neuen Streckenabschnitten erwarten euch zusätzliche Freischaltbelohnungen, darunter auch ein traditioneller Kilt als kosmetisches Highlight. Damit erweitert das Update das beliebte Mountainbike-Erlebnis um zahlreiche Inhalte, die sowohl Einsteiger als auch Veteranen der Serie ansprechen.

Das Entwicklerteam bestätigte außerdem, dass Lonely Mountains: Snow Riders bald auch für die PlayStation 5 erscheinen wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum soll in Kürze bekannt gegeben werden. Mit dem Highlands-DLC setzt das Studio den Erfolgskurs des charmanten Outdoor-Abenteuers fort und bietet euch noch mehr Möglichkeiten, die Schönheit der Natur zu genießen – kombiniert mit rasanter Action und präzisem Fahrgefühl.
Lonely Mountains: Snow Riders – Highlands steht ab sofort zum Download bereit und lädt euch ein, die majestätischen Berge Schottlands in einem der beliebtesten Indie-Spiele des Game Pass neu zu entdecken.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Lonely Mountains: Snow Riders

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. BasDom 14340 XP Leetspeak | 03.11.2025 - 10:03 Uhr

    Ich wollte das noch unbedingt spielen, komme aber einfach nicht dazu.

    0
  2. RappScallion 13020 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 03.11.2025 - 10:11 Uhr

    Ich fands wirklich großartig, aber der Multiplayer hatte anfangs große Probleme (Lags etc.) und irgendwann war ich halt auch fertig mit dem Game.

    0
  3. Andreas1806 38550 XP Bobby Car Rennfahrer | 03.11.2025 - 11:15 Uhr

    Wenn man den Vorgänger kennt, dann war kommender DLC nicht so überraschend 😁

    0
  4. Katanameister 235380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.11.2025 - 11:33 Uhr

    Hatte es eine Zeit lang gespielt, aber das häufige Sterben bzw. die Kameraführung hat mich dann doch aufgeben lassen, dennoch schön dass das Spiel so gut ankommt.

    0

Hinterlasse eine Antwort