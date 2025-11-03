Lonely Mountains: Snow Riders: Xbox Game Pass-Hit überrascht mit DLC & PlayStation-5-Ankündigung

Das erfolgreiche Lonely Mountains: Snow Riders, das auf Xbox Game Pass bereits über eine Million Spieler begeistert hat, erhält überraschend seine erste Erweiterung.

Der neue DLC Highlands ist ab sofort für Xbox und PC erhältlich und führt euch in die atemberaubenden schottischen Highlands. Für 7,49 Euro bzw. 7,99 US-Dollar könnt ihr eine völlig neue Bergstrecke erleben, die frische Herausforderungen, exklusive Belohnungen und vollständige Multiplayer- sowie Leaderboard-Unterstützung bietet.

Im Highlands-DLC entdeckt ihr eine neu gestaltete Umgebung mit steilen Abfahrten, malerischen Tälern und anspruchsvollen Trails. Neben neuen Streckenabschnitten erwarten euch zusätzliche Freischaltbelohnungen, darunter auch ein traditioneller Kilt als kosmetisches Highlight. Damit erweitert das Update das beliebte Mountainbike-Erlebnis um zahlreiche Inhalte, die sowohl Einsteiger als auch Veteranen der Serie ansprechen.

Das Entwicklerteam bestätigte außerdem, dass Lonely Mountains: Snow Riders bald auch für die PlayStation 5 erscheinen wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum soll in Kürze bekannt gegeben werden. Mit dem Highlands-DLC setzt das Studio den Erfolgskurs des charmanten Outdoor-Abenteuers fort und bietet euch noch mehr Möglichkeiten, die Schönheit der Natur zu genießen – kombiniert mit rasanter Action und präzisem Fahrgefühl.

Lonely Mountains: Snow Riders – Highlands steht ab sofort zum Download bereit und lädt euch ein, die majestätischen Berge Schottlands in einem der beliebtesten Indie-Spiele des Game Pass neu zu entdecken.