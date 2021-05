Autor:, in / Lonesome Village

Seht euch den Xbox Announcement Trailer zu Lonesome Village an.

Lonesome Village ist ein gemütliches und ruhiges Dorf, das darum kämpft, sich wieder aufzubauen, nachdem ein seltsames Unglück die Häuser ausgelöscht hat.

In dem putzigen Abenteuer, entwickelt von dem mexikanischen Studio Ogre Pixel, schlüpft ihr in die Rolle von Wes, dem liebenswerten Kojoten, und helft ihm in dieser rätselhaften Lebenssimulation dabei, das Dorf wieder auf Vordermann zu bringen!

Lonesome Village Xbox Announcement Trailer: