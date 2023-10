Long Gone Days: Anti-Kriegs-RPG für Xbox erhältlich

Autor:, in / Long Gone Days

In Long Gone Days begibt sich ein Deserteur auf ein Abenteuer, um einen ungerechten Krieg zu stoppen.

Publisher Serenity Forge und Entwickler This I Dreamt haben das erzählerische Anti-Kriegs-RPG Long Gone Days für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch zum Preis von 24,99 Euro veröffentlicht.

Der Release wird von einem neuen Trailer begleitet, der die überwältigenden Herausforderungen zeigt, die ihr überwinden müsst, wenn ihr einen ungerechten Krieg stoppen wollt, für den ihr euer ganzes Leben lang trainiert habt:

Rourkes Leben war immer vorbestimmt. Als Kind von The Core war er von Geburt an dazu auserkoren, Scharfschütze zu werden. So wurde das Training für diese Rolle zu seiner Welt. Doch bei seinem ersten Einsatz stellt er fest, dass der Krieg, für den er sein ganzes Leben lang trainiert hat, nicht das ist, was er zu sein scheint, und alles ändert sich.

Rourke hätte nie damit gerechnet, als Deserteur bezeichnet zu werden, aber es muss einen Weg geben, diesen Krieg zu beenden und dem Blutvergießen ein Ende zu setzen.

In Long Gone Days begebt ihr euch auf eine Reise, auf der ihr euch mit zahlreichen komplexen Gegebenheiten der realen Welt auseinandersetzen müsst, einschließlich eines komplizierten Netzes von Sprachbarrieren, und knüpft Bande mit einer bunten Schar von potenziellen Kameraden. Jede Begegnung wird zu einem entscheidenden Moment, da die Wellen eurer Entscheidungen das Schicksal der Menschen in eurer Umgebung beeinflussen.

Könnt ihr euch über diese gewaltigen Barrieren erheben und Verbindungen knüpfen, die über sprachliche Grenzen hinausgehen, oder wird der unbarmherzige Griff des Krieges die zerbrechlichen Bande, die ihr aufzubauen versucht, zerstören? Die Antworten liegen in euren Händen, während ihr euch durch eine Geschichte bewegt, die tief in das Wesen der gemeinsamen Menschlichkeit eindringt.

Unglücklicherweise ist der Frieden in Long Gone Days schwer zu erreichen, und Rourkes Erfahrung als Scharfschütze kommt häufig ins Spiel. Ihr könnt Ziele aus der Ferne anvisieren und ausschalten oder in strategischen, rundenbasierten Kämpfen aus nächster Nähe angreifen, wobei bestimmte Körperteile des Gegners anvisiert werden können, um vielleicht ein weniger gewaltsames Ende zu finden. Durch euch werden Rourkes Schüsse die Welt und die Handlung von Long Gone Days verändern.