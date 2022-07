Long Live The Queen: Lang lebe die Königin

Autor:, in / Long Live The Queen

Long Live the Queen ist bald für Xbox erhältlich. Hier gibt es weitere Informationen zum Spiel.

Lang lebe die Königin! Long Live the Queen vermischt und vereint drei Genres: RPG, Simulation und Strategie zu einer einzigartigen Formel.

Der Indie-Publisher Ratalaika Games freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Hanako Games die bevorstehende digitale Veröffentlichung des fesselnden visuellen Romans Long Live The Queen für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch anzukündigen, die für den 12. Juli 2022 zum Preis von 10 $ / 10 € geplant ist.

Die Entwickler fuhren mit ihrer eigenen Ideologie fort: „Es geht nicht so sehr darum, dass es Elemente aus all diesen drei Standardgenres verwendet, sondern vielmehr darum, dass das Gameplay etwas völlig anderes ist, das man als eines dieser drei Genres beschreiben könnte. Das Gameplay besteht darin, zu entscheiden, welche Fähigkeiten Elodie erlernt, und dann zu entscheiden, wie sie auf eine Reihe von Ereignissen und Krisen in ihrem Land reagiert. Viele Möglichkeiten stehen nicht zur Verfügung oder führen zu katastrophalen Ergebnissen, wenn Elodie nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügt, um das Problem effektiv zu lösen, und jede Entscheidung hat fortlaufende Konsequenzen für die Geschichte und das Land.“

Elodie beginnt als vierzehnjähriges Mädchen, das nach dem Tod ihrer Mutter deprimiert und verängstigt ist, über keinerlei Fähigkeiten verfügt, aber ein enormes Entwicklungspotenzial besitzt. Je nachdem, wie der Spieler ihre Stimmungen und ihre Ausbildung steuert, kann sie sich zu einer weisen Diplomatin, einem grausamen Tyrannen, einem schneidigen Kriegsführer oder zur Herrin über eine verheerend mächtige Magie entwickeln.

Schon früh im Spiel erfährt Elodie, dass ihre Mutter mithilfe eines Lumen-Kristalls magische Kräfte kontrollierte und dass dieser Kristall nun an Elodie fallen soll. Ihr Vater verbietet ihr jedoch das Studium der Magie mit der Begründung, dass Magie von Natur aus gefährlich ist und für den Tod ihrer Mutter verantwortlich war.

Wenn Elodie ein Lumen werden will, muss sie zunächst einen Weg finden, ihren Vater zu umgehen und ihr verborgenes Erbe zu stehlen. Aber ist es wahr, dass Magie nur ins Verderben führen kann? Lang lebe die Königin bietet viel: Es ist eine Führungssimulation, bei der es darum geht, strategisch zu handeln und Prioritäten zu setzen, und ein Spiel, bei dem man in die Rolle einer Prinzessin schlüpft und im Laufe des Spiels Punkte in ihre Charakterfähigkeiten investiert.

Feature-Liste

– Eine reichhaltige und fesselnde Geschichte

– RPG, Strategie und Simulation

– Magie und geheime Mächte

– Mehrere Endungen

– Faszinierende Darsteller, jeder mit seiner eigenen politischen Agenda

– Aufzudeckende Hintergrundmysterien

– Niedliche Grafiken

– Freischaltbare Outfits

– Liste der Errungenschaften

– Grausamkeit, Stimmungen, Fähigkeiten und Anerkennung

– Schwarzer Humor

Elodie hat in der Regel nur die Wahl, als Königin zu enden, abgesetzt zu werden oder zu sterben. Für ihr Land sind die Möglichkeiten viel größer. Wird ihre Herrschaft eine Renaissance des technischen Fortschritts oder ein Zeitalter des Aberglaubens einläuten? Werden Magieanwender offen akzeptiert oder wie Hexen gejagt?

Werden Ungeheuer das Land verwüsten? Wird Nova große Verluste im Krieg erleiden oder der Keim eines neuen Reiches werden? Jede Entscheidung, die der Spieler trifft, kann dazu beitragen, den Epilog zu gestalten.