Looking for Fael: Ein Mitbewohner verschwindet spurlos – dieses neue Rätsel-Abenteuer verdreht die Realität

Looking For Fael ist ab sofort für Xbox Series X|S, PS5, Switch und PC erhältlich.

Mit Looking For Fael ist ab sofort ein außergewöhnliches Puzzle-Adventure für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam erhältlich. Das atmosphärische Abenteuer kostet 19,99 Euro und wird zum Launch mit einem 15-prozentigen Rabatt angeboten.

Im Mittelpunkt steht das rätselhafte Verschwinden des Mitbewohners Fael. Als die Spieler nach Hause zurückkehren, finden sie lediglich eine Sprachnachricht vor, in der Fael behauptet, er habe sich „in der Wohnung verloren“. Schnell wird deutlich, dass die Wohnung selbst nicht den Gesetzen der Realität folgt.

Zimmer gehen nahtlos ineinander über, Flure verändern ihre Form und jeder Bereich spiegelt Erinnerungen, Ängste und Fantasien des verschwundenen Mitbewohners wider. Auf der Suche nach Antworten erkunden Spieler eine sich ständig wandelnde Umgebung und lösen Rätsel, die auf Perspektive, räumlichen Verzerrungen und genauer Beobachtung basieren.

Unterstützt werden sie dabei vom Game Leaf, einer Retro-Handheld-Konsole, mit deren Hilfe Hinweise gesammelt und weitere Geheimnisse der surrealen Welt aufgedeckt werden. Mit jeder gelösten Aufgabe kommen Spieler der Wahrheit hinter Faels Verschwinden ein Stück näher.

Zu den wichtigsten Merkmalen von Looking For Fael gehören:

Eine handgefertigte 3D-Spielwelt mit surrealem Leveldesign

Rätsel rund um Perspektive, Raum und Beobachtung

Eine emotionale Geschichte über Kreativität und Selbstfindung

Ein einzigartiger Grafikstil, inspiriert von Dioramen und handgezeichneten Skizzen

Ein dynamischer Soundtrack, der sich im Verlauf des Abenteuers verändert

Looking For Fael entstand bei den französischen Studios Swing Swing Submarine und La Poule Noire in Zusammenarbeit mit ARTE, das bereits mehrere erzählerisch geprägte Indie-Spiele veröffentlicht hat.