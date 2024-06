Looney Tunes: Wacky World of Sports: Bugs Bunny und Co. geben sich sportlich

GameMill Entertainment freut sich ankündigen zu können, dass die Looney Tunes wieder in Aktion sind, wenn Looney Tunes: Wacky World of Sports diesen September für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheint.

Im ersten Looney Tunes-Videospiel für alle Heimkonsolen seit über einem Jahrzehnt, das während der Nintendo Direct enthüllt wurde, könnt ihr euch mit euren Looney Tunes-Lieblingen im Einzel- oder lokalen Mehrspielermodus in vier rasante Sportarten stürzen.

Tretet mit der Looney Tunes-Truppe in Basketball, Fußball, Golf und Tennis gegen Freunde und Familie an. Spielt alleine oder im lokalen Koop-Modus mit vier Spielern und wählt die Charaktere, die am besten zu eurem Spielstil passen. Weicht verrückten Hindernissen aus und erhaltet Power-Ups, um Chaos zu stiften, während ihr eure Lieblings-Looney Tunes-Allstars steuert!

Hauptfeatures

Vier actiongeladene Sportarten: Tretet gegen alle Rivalen in 2v2 Arcade-Basketball, 1v1 oder 2v2 Arcade-Tennis, 4-Spieler-Golf und 3v3 Arcade-Fußball an!

Tretet gegen alle Rivalen in 2v2 Arcade-Basketball, 1v1 oder 2v2 Arcade-Tennis, 4-Spieler-Golf und 3v3 Arcade-Fußball an! Zusammen mit euren Lieblingscharakteren: Wählt aus neun kultigen spielbaren Charakteren mit jeweils eigenen Spezialitäten, darunter Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Sylvester, Taz, Wile E. Coyote und der Road Runner.

Wählt aus neun kultigen spielbaren Charakteren mit jeweils eigenen Spezialitäten, darunter Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Sylvester, Taz, Wile E. Coyote und der Road Runner. Tretet mit Freunden an: Genießt Arcade-Sport-Action allein oder mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus.

Genießt Arcade-Sport-Action allein oder mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop-Modus. Bereist das Toon-Universum: Spielt in kultigen Welten wie Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn, Foghorn’s Farm, Road Runner’s Canyon, Whispering Woods, Martian Command Center, Granny’s House und vielen mehr!

Spielt in kultigen Welten wie Galactic Outpost Delta, Porky’s Barn, Foghorn’s Farm, Road Runner’s Canyon, Whispering Woods, Martian Command Center, Granny’s House und vielen mehr! Entfesselt das gesamte Acme-Arsenal: Störet eure Gegner auf die verrückteste Weise, aber passt auf den Amboss auf!

Looney Tunes: Wacky World of Sports ist lizenziert von Warner Bros. Interactive Entertainment, entwickelt von Bamtang Games und veröffentlicht von GameMill Entertainment.