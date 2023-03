Loop8: Summer of Gods: Eröffnungsfilm zum Coming-of-Age-Rollenspiel

Eröffnungsfilm zum Coming-of-Age-Rollenspiel Loop8: Summer of Gods jetzt verfügbar.

Der neue Loop8: Summer of Gods Opening Cinematic Trailer dient als Eröffnungsfilm für das Spiel und gibt den Spielern einen Einblick in die vielen Charaktere, mit denen sie sich anfreunden können, die Orte, die sie erkunden müssen, und die Feinde, denen sie auf ihrer Reise begegnen.

Das Cinematic-Video zeigt auch den Kunststil des Spiels mit seinen detaillierten, von Aquarellfarben inspirierten Landschaften und den von Anime beeinflussten Charakterdesigns vor dem musikalischen Hintergrund des Originalsongs „Genfunkei“ von NaHo/QiSui, der den ergreifenden Ton angibt.

Loop8: Summer of Gods ist ein Coming-of-Age-Abenteuer, in dem der Protagonist Nini und seine Klassenkameraden versuchen, die Kegai zu besiegen, dämonische Wesen, die die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht haben.

Aufgewachsen auf einer gescheiterten Raumstation namens „Hope“, kehrt Nini auf die Erde zurück, um seinen Sommer in Ashihara zu verbringen, einem der letzten verbliebenen Heiligtümer der Menschheit. Mit der Gabe der „Dämonensicht“ kann Nini seine besondere Verbindung zu den Göttern nutzen, um die Welt zurückzusetzen. Jede Schleife erlaubt es ihm und seinen Verbündeten, den achten Monat wieder und wieder zu erleben, bis sie es richtig machen … oder die Kegai sie völlig überwältigen.