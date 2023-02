Loop8: Summer of Gods: Zeitreise-RPG erscheint im Juni

Das Zeitreise-Rollenspiel Loop8: Summer of Gods erscheint am 6. Juni für PC und Konsolen.

Marvelous Europe gab bekannt, dass das kommende erzählerische Zeitreise-RPG Loop8: Summer of Gods am 6. Juni 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Windows PC über Steam erscheinen wird.

Zeitgleich mit der Ankündigung ist jetzt ein neues Video über Ashihara im August 1983, dem schicksalhaften Monat, in dem das Spiel spielt, verfügbar.

Ashihara und seine Bewohner bergen viele Geheimnisse, die der Spieler entdecken muss, während er die Stadt gegen die allgegenwärtige Bedrohung durch die monströsen Kegai verteidigt.

Loop8: Summer of Gods ist für Konsolen über die Website von Marvelous Europe bei teilnehmenden Einzelhändlern zu einem UVP von 49,99 € vorbestellbar. Details zur digitalen Verfügbarkeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Loop8: Summer of Gods ist ein Coming-of-Age-Abenteuer, in dem der Protagonist Nini und seine Klassenkameraden versuchen, die Kegai zu besiegen, dämonische Wesen, die die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht haben.

Aufgewachsen auf einer gescheiterten Raumstation namens „Hope“, kehrt Nini auf die Erde zurück, um seinen Sommer in Ashihara zu verbringen, einem der letzten verbliebenen Heiligtümer der Menschheit.

Mit der Gabe der „Dämonensicht“ kann Nini seine besondere Verbindung zu den Göttern nutzen, um die Welt zurückzusetzen. Jede Schleife erlaubt es ihm und seinen Verbündeten, den achten Monat wieder und wieder zu erleben, bis sie es richtig machen oder die Kegai sie völlig überwältigen.

Loop8: Summer of Gods wird von SIEG Games entwickelt und von Marvelous Europe und XSEED Games veröffentlicht und erscheint am 6. Juni 2023 für Windows PC über Steam, PlayStation 4, Xbox One und das Nintendo Switch-System. Der Titel wurde mit PEGI 12, USK 12 und ACB PG eingestuft.