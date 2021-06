Loopmancer: Neues Roguelite im Cyberpunk-Setting enthüllt

Mit Loopmancer wurde ein neues Roguelite für Konsolen und PC angekündigt. Entwickelt wird der futuristische 3D-Platformer von eBrain, einem in Beijing ansässigem Entwicklerstudio.

Loopmancer spielt im Jahr 2064 in Dragon City, einer fiktiven von Hongkong inspirierten Stadt. Wie es sich für ein Spiel mit Cyberpunk-Setting gehört sind bionische Prothesen in dieser Welt alltäglich und die Kluft zwischen Arm und Reich größer geworden. In dem Roguelite schlüpft ihr in die Rolle des Privatdetektivs Xiang Zu Xu, der während seinen Ermittlungen umgebracht wird und sofort darauf in seinem Apartment erwacht.

In rasanten Kämpfen erkundet ihr mehr als sieben Umgebungen und tretet dabei mit einer Auswahl von über 100 Waffen gegen mehr als 30 Feinde an. Im Laufe des Spiels werdet ihr mehrere Fähigkeiten freischalten und Entscheidungen treffen können, die das Schicksal der Charaktere im Spiel und das Ende des Spiels beeinflussen.