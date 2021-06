Loot River: Dark Souls trifft Tetris im Action-Roguelike

Autor:, in / Loot River

Schaut euch vier Minuten des „Dark Souls trifft Tetris“-Action-Rogue-likes Loot River an.

Straka.studio hat mit Unterstützung von Superhot Presents und dem slowakischen Kunstrat, im Rahmen des Day of the Devs Showcase, einen Ausblick darauf gegeben, wie sich das kommende Action-Rogue-like Loot River spielt, dessen Spielprinzip auf verschiebbaren Inseln basiert.

Im folgenden Video führt euch Lead Developer Miro Straka durch vier Minuten von Loot River und zeigt, wie die Terrain-Slide-Mechanik funktioniert:

Loot River führt den Spieler durch eine Reihe von prozedural generierten Labyrinthen und ist ein Dungeon-Crawling-Action-Rogue/like, das die spannenden Echtzeit-Kämpfe und den Dark-Fantasy-Stil von Dark Souls mit den räumlichen Block-Shifting-Puzzles von Tetris kombiniert.

Nutzt die Kraft des Relikts und bewegt den Boden unter euren Füßen. Verschiebt schwimmende Ruinen, um euch euren Weg zu bahnen und löst die Rätsel. Auf euren Abenteuern in den endlosen Katakomben stellt ihr euch furchterregenden Bestien, verlorenen Reisenden und mächtigen Gegnern. Entdeckt in den kosmischen Grotten unzählige neue Waffen und Ausrüstung – und eignet euch dort unheiliges Wissen an, um permanente Upgrades zu erhalten.

Angezogen von den Scherben eines unheiligen Relikts, befinden sich wandernde Nomaden in einem immerwährenden Kreislauf von Leben und Tod und fallen langsam dem Wahnsinn anheim, während sie durch endlose parallele Realitäten reisen und sich gegenseitig verschlingen, um das Wissen ihrer Mitreisenden zu absorbieren. Keine der Reisen gleicht jemals der anderen, während unzählige verlorene Seelen durch den Loot River treiben.