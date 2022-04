Loot River: Jagd auf Beute und Bosse beginnt im Mai im Xbox Game Pass

straka.studio kündigt mit Unterstützung von Superhot Presents an, dass Spieler ab dem 03. Mai 2022 die mit Abscheulichkeiten gefüllten Wasserwege von Loot River auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC zu erkunden können.

Das Action-Roguelike „Dark Souls trifft Tetris“ wird zum Launch auch für Xbox Game Pass-Abonnenten zum Download bereitstehen.

Spieler entdecken mit Loot River ein reichhaltiges Kampfsystem mit einem abwechslungsreichen Bestiarium an verfluchten Gegnern. Die prozedural generierten Labyrinthe sind vollgepackt mit einer Fülle von Waffen, Zaubern und anderen Beutestücken, die sich verändern lassen, während sie eine reichhaltige, von der Fantasy inspirierte Welt, erkunden.

Creative Director Miro Straka, sagte: „Ich freue mich sehr, endlich ankündigen zu können, dass wir Loot River am 3. Mai via Xbox Game Pass auf PC und Xbox bringen werden. Die Aufmerksamkeit, die das Spiel in den letzten Jahren bei Showcases wie Guerilla Collective, Day of the Devs und den [email protected] von Xbox erhalten hat, war unglaublich, aber ich freue mich wirklich darauf, das Spiel in die Hände der Spieler zu bekommen!“