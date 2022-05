Loot River: Looten, looten, looten, tun nur die Guten, oder?

Loot River ist ein Rouge-like Action-Game mit RPG-Charakter. In Echtzeit kämpft ihr in prozedural generierten Labyrinthen auf verschiebbaren Blöcken, um euer Leben. Bewegt die Blöcke, um euch Vorteile im Kampf gegen die Horden von Monstern zu verschaffen. Taucht in ein dunkles Dark Fantasy Adventure ein und lootet, was das Zeug hält.

Loot River ist ab sofort im Xbox Game Pass enthalten. Einen ersten Einblick verschaffen wir euch im neusten Video:

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.