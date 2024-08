Lord of Metal: Simulation für Metalheads auf Kickstarter

Autor:, in / Lord of Metal

Rock On mit Lord of Metal, wo Rock & Metal auf Videospiele trifft.

Horns Up Games, die Metal-Meister hinter Lord of Metal, sind stolz, ihr Spiel und den Start des Kickstarter-Projekts anzukündigen.

Lord of Metal, das von Veteranen von Epic Games, Wargaming und erfahrenen Metal-Künstlern entwickelt wurde, verspricht ein Spielerlebnis, das so schwer ist wie die Riffs, die es zelebriert.

Rock und Metal trifft auf Videospiele in diesem rein nostalgischen Tribut für und von Old-School-Gaming-Kids der 80er und 90er Jahre. Ein ehrliches Spiel ohne Gimmicks und Tricks.

Bereitet euch darauf vor, von Lord of Metal weggeblasen zu werden, einem Headbanging-Simulator für Heavy-Musik-Festivals im Einzelspielermodus, in dem ihr klein anfangt und groß rauskommt, indem ihr Konzerte und Festivals organisiert, die Leben und Farben in eine dystopische, düstere Welt bringen, die vom Grauen übernommen wurde!

Dieses Spiel, das seine Kampagne auf Kickstarter jetzt gestartet hat, soll das ultimative Erlebnis für Metalheads und Gamer gleichermaßen sein.

Es ist ein langer Weg nach oben, wenn man rocken will, und es macht Freude zu verkünden, dass Lord of Metal Anfang 2027 auf Steam erscheinen wird, wobei weitere Veröffentlichungen für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch geplant sind.

Unser Ziel ist es, ein elektrisierendes Premium-Grundspiel-Erlebnis auf allen wichtigen Plattformen zu bieten, einschließlich DLCs und Erweiterungen.

Fans können sich schon jetzt auf einen Vorgeschmack freuen, denn die erste Demo-Version soll bis zur nächsten GDC (Game Developers Conference) fertiggestellt sein.

Features

Epische Geschichten: Ein paar echte Geschichten, die bei Veranstaltungen erlebt wurden, und solche, von denen man nur gehört hat… oder von denen man behauptet, dass man sie gehört hat.

Authentizität: Erlebt den Nervenkitzel eines Heavy-Metal-Festivals, das auf realen Erkenntnissen beruht. Trefft Entscheidungen, die den Erfolg und das Vermächtnis eurer Band beeinflussen.

Ihr sucht nach Locations, werbt Sponsoren an, bucht Bands, kümmert euch um die Infrastruktur und den Nachschub für die Festivals, verhandelt mit lokalen Gruppen, stellt Personal ein und vieles mehr.

Kreative Freiheit: Baut euer Traum-Metal-Imperium auf, indem ihr eine einzigartige Crew rekrutiert und das ultimative Lineup zusammenstellt. Gestaltet die Dekoration, die Effekte, den Sound, die Bühnenpräsenz und sogar euren kultigen Tourbus individuell. Das Spiel ist nicht-linear und daher gibt es immer etwas zu entdecken.

Einzigartiges Gameplay: Taucht tief in das Festivalmanagement mit einer Mischung aus Strategie, Echtzeit-Action und Storytelling ein. Managt die Konzerte, wie ihr wollt: Seid für das Geld, das Lob oder die Anerkennung da.

Authentische Musik: Genießt einen ausgewählten Soundtrack, der eine Vielzahl von Metal-Genres und ikonischen Referenzen enthält.

Fesselnde Erzählung: Entdeckt eine fesselnde Geschichte voller charismatischer Charaktere und unerwarteter Wendungen.

Die Jünger des Lord of Metal werden das Spiel in mehreren Sprachen erleben können: Englisch mit Sprachausgabe und Textlokalisierungen in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Ukrainisch und Polnisch.

Außerdem wird das Spiel in der Unreal Engine 5 entwickelt, um den Spielern ein erstklassiges visuelles Erlebnis zu bieten. Der Soundtrack ist reichhaltig und repräsentiert eine Vielzahl von Metal- und Rock-Genres, wobei moderne Soundtechnologien in der Spielentwicklung zum Einsatz kommen.

Das Ziel ist es, ein solides Spiel der alten Schule zu entwickeln, das sich auf das Gameplay und nicht auf die Monetarisierung konzentriert. Keine In-Game-Käufe, keine Game-as-a-Service-Mechaniken und Tricks. Ihr kauft das ganze Spiel und genießt alle Inhalte, die bei der Veröffentlichung verfügbar sind.