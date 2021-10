Autor:, in / Lord of the Click 2

Das Strategiespiel Lord of the Click 2 wurde für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch angekündigt.

Das von HugePixel entwickelte Strategiespiel Lord of the Click 2 wird am 8. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen und kann vorbestellt werden. Der Fortsetzung wurde, neben der aktualisierten Grafik und neuem Gameplay, der kooperative Modus hinzugefügt.

Damit ihr euch nicht die Katze im Sack vorbestellt, gibt es hier noch den offiziellen Trailer zu Lord of the Click 2: