Lords of the Fallen 1.5 (2023): Entwickler versprechen bestmögliches Soulslike

„Wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht“ – CI Games will mit Lords of the Fallen II alles richtig machen.

Lords of the Fallen II erhält zusätzliche Entwicklungszeit, wie wir bereits berichtet haben.

CI Games hat zusätzlich angekündigt, weitere Inhalte hinzuzufügen, mehrere Systeme zu verbessern und eine umfassende Politur-Phase einzulegen.

Das Studio betont, dass Lords of the Fallen 2 das wichtigste Projekt in der Firmengeschichte darstellt.

Man wolle dem Spiel die nötige Aufmerksamkeit schenken, um ein bestmögliches Soulslike-Action-RPG abzuliefern. Das Spiel sei bereits von Anfang bis Ende spielbar, der Großteil der Inhalte sei bereits implementiert. Die verbleibende Zeit soll hauptsächlich für Balancing und hochwertige Politur genutzt werden.

CI Games räumt ein, in der Vergangenheit einige Fehlentscheidungen getroffen zu haben. Mit einem starken Team und konsequentem Community-Feedback sehe man sich dieses Mal deutlich besser aufgestellt. Qualität habe klare Priorität vor reinen Umfangs- oder Veröffentlichungsstatistiken. Eine Veröffentlichung im besonders umkämpften Holiday-Saison-Ende 2026 hätte dem Spiel nach Ansicht des Studios nicht die nötige Aufmerksamkeit beschert.

Das Studio ist überzeugt, mit der zusätzlichen Zeit ein Spiel abliefern zu können, das lange im Gedächtnis bleibt und den Franchise sowie CI Games insgesamt auf ein höheres Niveau hebt.