Lords of the Fallen 2: CI Games beendet Publishing-Vereinbarung mit Epic

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Image: City Interactive

Die Zusammenarbeit zwischen CI Games und Epic Games bei Lords of the Fallen 2 endet vorzeitig.

Die ursprünglich geplante Publishing-Zusammenarbeit zwischen CI Games und Epic Games für Lords of the Fallen 2 wurde offiziell beendet.

Wie aus einem aktuellen Finanzbericht hervorgeht, haben beide Unternehmen bereits am 14. April 2026 ein sogenanntes „Separation Agreement“ unterzeichnet. Dadurch wird CI Games von sämtlichen Verpflichtungen aus dem bisherigen Publishing-Term-Sheet entbunden, das ursprünglich im Juni 2024 abgeschlossen wurde.

Die Zusammenarbeit rund um die Unreal Engine bleibt davon allerdings unberührt. Auch die Nutzung von Epic Online Services, Epic-Accounts sowie die Beteiligung am Fortnite-Ökosystem sollen weiterhin bestehen bleiben.

CI Games erklärt außerdem, dass die Information zunächst nicht öffentlich gemacht wurde, da die Vereinbarung an Bedingungen geknüpft gewesen sei und beide Parteien bis zum offiziellen Inkrafttreten Stillschweigen vereinbart hatten.

Welche konkreten Auswirkungen die Trennung auf Lords of the Fallen 2 haben wird, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

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6 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 216515 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.05.2026 - 11:09 Uhr

    Würde mich interessieren woran genau das lag.
    Hätten sie das Spiel nciht auf Steam bringen dürfen?

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  2. Kenty 256790 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.05.2026 - 11:38 Uhr

    Hoffe, dass das keine Auswirkungen auf das Spiel selber hat, da mich das sehr interessiert. Nebenbei habe ich auch gerade mal wieder zwei kostenlose Spiele im Epic Store abgegriffen. Irgendwie vergesse ich das immer.

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  3. Erra 21705 XP Nasenbohrer Level 1 | 19.05.2026 - 11:59 Uhr

    Ob das ne Trennung im Guten war bleibt abzuwarten…

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  4. Bardock93 3020 XP Beginner Level 2 | 19.05.2026 - 12:21 Uhr

    Hoffentlich kommt das Spiel gleich auf Steam raus, kein bock auf den Epic launcher.

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