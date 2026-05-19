Lords of the Fallen 2: CI Games beendet Publishing-Vereinbarung mit Epic

Die Zusammenarbeit zwischen CI Games und Epic Games bei Lords of the Fallen 2 endet vorzeitig.

Die ursprünglich geplante Publishing-Zusammenarbeit zwischen CI Games und Epic Games für Lords of the Fallen 2 wurde offiziell beendet.

Wie aus einem aktuellen Finanzbericht hervorgeht, haben beide Unternehmen bereits am 14. April 2026 ein sogenanntes „Separation Agreement“ unterzeichnet. Dadurch wird CI Games von sämtlichen Verpflichtungen aus dem bisherigen Publishing-Term-Sheet entbunden, das ursprünglich im Juni 2024 abgeschlossen wurde.

Die Zusammenarbeit rund um die Unreal Engine bleibt davon allerdings unberührt. Auch die Nutzung von Epic Online Services, Epic-Accounts sowie die Beteiligung am Fortnite-Ökosystem sollen weiterhin bestehen bleiben.

CI Games erklärt außerdem, dass die Information zunächst nicht öffentlich gemacht wurde, da die Vereinbarung an Bedingungen geknüpft gewesen sei und beide Parteien bis zum offiziellen Inkrafttreten Stillschweigen vereinbart hatten.

Welche konkreten Auswirkungen die Trennung auf Lords of the Fallen 2 haben wird, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.