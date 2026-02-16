Lords of the Fallen 2: Gerücht: CI Games will Epic‑Exklusivität zurückkaufen

Gerücht: CI Games will Epic‑Exklusivität von Lords of the Fallen zurückkaufen – CEO deutet Kurswechsel an.

Rund um Lords of the Fallen 2 verdichten sich die Hinweise auf einen möglichen Plattform‑Schwenk.

Laut neuen Gerüchten hat CI Games eine Kapitalerhöhung genehmigt, die gezielt dafür genutzt werden könnte, die permanenten Exklusivrechte von Epic Games zurückzukaufen – und damit den Weg für einen Steam‑Release freizumachen.

Der Hintergrund: Lords of the Fallen 2 wurde lange vor der Enthüllung als Epic‑exklusiv bestätigt und vor fünf Monaten erneut bekräftigt.

Der CEO verteidigte 2025 diese Entscheidung vehement und betonte mehrfach, dass Epics finanzielle Unterstützung entscheidend für die Entwicklung und die Unabhängigkeit des Studios gewesen sei. Er sprach sogar davon, dass „Content immer wichtiger sei als der Zugang“ und PC‑Spieler exklusive Titel auch im Epic Store kaufen würden.

Doch die Stimmung in der Community war eindeutig: Unter nahezu jedem Beitrag zum Spiel fanden sich Forderungen nach einer Steam‑Version – viele erklärten offen, dass sie das Spiel nicht bei Epic kaufen würden.

Der Wendepunkt

Diese Woche veröffentlichte der CEO einen X-Post, in dem er die genehmigte Kapitalerhöhung ankündigt. Er spricht davon, dass die neuen Mittel genutzt werden sollen, um „Distributionskanäle zu beschleunigen“ und die Profitabilität kommender Releases zu steigern – ausdrücklich auch Lords of the Fallen 2.

Auffällig: Er hat mehrere Kommentare geliked, die direkt einen Steam‑Release ansprechen.

Follow‑up: Die Bestätigung durch die Hintertür

Einen Tag später repostete der CEO einen Beitrag, in dem explizit erwähnt wird, dass die Kapitalerhöhung dazu dienen könnte, die Epic‑Exklusivrechte zurückzukaufen. Damit wirkt die Vermutung plötzlich deutlich realistischer.

Die Tonlage hat sich damit komplett gedreht: Vom strikten Festhalten an der Exklusivität hin zu einem möglichen strategischen Rückkauf, um das Spiel breiter zu veröffentlichen – und die Community endlich zufriedenzustellen.

Die nächsten Wochen könnten entscheidend werden.