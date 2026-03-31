Lords of the Fallen 2: Release durch Entwickler-Leak vorzeitig bekannt

Manchmal sind es nicht große Präsentationen oder offizielle Ankündigungen, sondern kleine Änderungen im Hintergrund, die entscheidende Hinweise liefern. Genau so scheint nun das mögliche Veröffentlichungsfenster von Lords of the Fallen 2 ans Licht gekommen zu sein – und das früher als geplant.
Auslöser ist ein Eintrag des Game Designers Dan Regan, der aktuell als Lead Systems Designer bei CI Games tätig ist und bereits an mehreren bekannten Projekten gearbeitet hat. In seinem Portfolio tauchte kurzzeitig ein Hinweis auf, der das Sequel für einen Release im August 2026 einordnete.
Die Formulierung wurde inzwischen angepasst und der konkrete Zeitraum entfernt, was darauf schließen lässt, dass diese Information noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.
Die schnelle Änderung des Textes verstärkt den Eindruck eines unbeabsichtigten Leaks. Dennoch liefert sie erstmals eine greifbare zeitliche Orientierung für das kommende Projekt von Hexworks und CI Games.
Eine offizielle Bestätigung steht weiterhin aus, wodurch der genannte Zeitraum vorerst als nicht final gilt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann wird es ja langsam mal Zeit, mit Teil 1 zu beginnen. Teil 2 werde ich jedenfalls nicht mehr vorbestellen. 😅
Ich habs letzte Woche angepielt, nach dem ich vor Jahren nicht weiter kam, allerdings Version 1 (2013) aus dem Gold Abo. Es ist leider Souls Like und die Schwierigkeitskurve wird irgendwann viel zu Steil. D.h. ohne Stundenlanges Farmen geht es ab ca. Mitte nicht weiter. Die Story und Welt fand ich jedoch sehr gut umgesetzt.
Das ganz alte hab ich nur mal kurz angespielt gehabt.
Da ich souls recht passabel kann, mache ich mir wegen des Abschlusses gar keine sorgen. Habe auch schon Challenge runs in Souls abgeschlossen. Inkl. einen no death und einen SL1.
Wenn man keinen Zugang zu „git gud“ hat, kann ich den Frust der Spieler aber auch nachvollziehen. Man muss da richtig Bock drauf haben.
Bei meinem ersten Soulsspiel hab ich aber auch mehrere Stunden für ein Gebiet geübt, dass man auch locker in 10 min spielt. 🫣🤣
Wenns im Gamepass kommt, werd ich spielen, ansonsten muss es erstmal warten 😀
Warte da auch erstmal ab. Fand Lord of Fallen super, doch erst auf der 2.0 Version.
Freue mich schon auf das Spiel, ich hoffe, dass die Veröffentlichung reibungslos abläuft, auch wenn ich es mir nicht direkt kaufen werde.
Im Augsut schon ? Will man GTA zuvorkommen.
Da bin ich gespannt drauf. Teil 1 war top!
Day one … hab es beim letzten auch ned bereut
Da freu ich mich drauf. Bin gespannt, ob es auch wieder in den Game Pass kommt.
Und dann bitte in den Gamepass 😎