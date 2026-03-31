Lords of the Fallen 2: Release durch Entwickler-Leak vorzeitig bekannt

Lords of the Fallen 2: Ein versehentliches Update eines Entwicklers deutet auf einen Release im August 2026 hin.

Manchmal sind es nicht große Präsentationen oder offizielle Ankündigungen, sondern kleine Änderungen im Hintergrund, die entscheidende Hinweise liefern. Genau so scheint nun das mögliche Veröffentlichungsfenster von Lords of the Fallen 2 ans Licht gekommen zu sein – und das früher als geplant.

Auslöser ist ein Eintrag des Game Designers Dan Regan, der aktuell als Lead Systems Designer bei CI Games tätig ist und bereits an mehreren bekannten Projekten gearbeitet hat. In seinem Portfolio tauchte kurzzeitig ein Hinweis auf, der das Sequel für einen Release im August 2026 einordnete.

Die Formulierung wurde inzwischen angepasst und der konkrete Zeitraum entfernt, was darauf schließen lässt, dass diese Information noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Die schnelle Änderung des Textes verstärkt den Eindruck eines unbeabsichtigten Leaks. Dennoch liefert sie erstmals eine greifbare zeitliche Orientierung für das kommende Projekt von Hexworks und CI Games.

Eine offizielle Bestätigung steht weiterhin aus, wodurch der genannte Zeitraum vorerst als nicht final gilt.