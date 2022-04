Lords of the Fallen 2: Rollenspiel erscheint erst 2023

Autor:, in / Lords of the Fallen 2

Im Finanzbericht datiert Publisher CI Games die Veröffentlichung des Rollenspiels Lords of the Fallen 2 für das Jahr 2023.

Der Nachfolger zum Rollenspiel Lords of the Fallen ist für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr vorgesehen. Das teilte CI Games kürzlich in einem Bericht für das vergangenen Geschäftsjahr mit.

Mit einem Team aus mehr als 60 Entwicklern befasst sich das interne Studio Hexworks seit 2019 mit der Fertigstellung von Lord of the Fallen 2. In einigen Bereichen arbeitet man mit externen Entwicklern zusammen, wie es heißt.

Zwischen Oktober und Dezember 2022 soll die Marketingkampagne für das Vollpreisspiel starten, gefolgt von einer Veröffentlichung auf Next-Gen-Konsolen und PC im Jahr 2023. Xbox One und PlayStation 4 nannte man nicht in diesem Atemzug.

Des Weiteren nutze man laut Bericht für alle seine kommenden Schlüsselprojekte die Unreal Engine 5 von Epic Games. Darunter den nächsten Teil von Sniper Ghost Warrior und Project Survive.