Lords of the Fallen 2: Soulslike-Rollenspiel auf 2027 verschoben

Im März deutete ein Portfolio-Eintrag von CI Games Lead Systems Designer Dan Regan auf die Veröffentlichung von Lords of the Fallen 2 im August dieses Jahres hin. Kurze Zeit später wurde der Eintrag angepasst und CEO Marek Tyminski erklärte, es gebe noch keinen Termin für die Veröffentlichung.
Nachdem lange Zeit von einer Veröffentlichung im Herbst ausgegangen wurde, meldet sich Tyminski jetzt erneut zu Wort und verkündet die Verschiebung des Soulslike-Rollenspiels auf das erste Quartal 2027. Als Gründe nennt er weitere benötigte Zeit für Verbesserungen und Polishing. Als positiven Aspekt nennt er das Vermeiden der hart umkämpften Weihnachtssaison:
„Im Laufe der Entwicklung haben wir eng mit dem Gameplay-Feedback-Team zusammengearbeitet, einer engagierten Gruppe erfahrener Souls-Veteranen innerhalb unseres Launch Creative Teams. Dank ihrer wertvollen, kontinuierlichen Beiträge und in Verbindung mit der Vision des Teams konnten wir bedeutende Möglichkeiten identifizieren, das Gesamterlebnis weiter zu verfeinern und zu stärken.“
„Diese Verbesserungen werden von zusätzlicher Zeit für Integration, Iteration und Feinschliff profitieren, sodass das Team bei der Veröffentlichung die höchstmögliche Qualität liefern kann.“
„Dieser aktualisierte Veröffentlichungszeitraum positioniert Lords of the Fallen II zudem strategisch außerhalb der stark umkämpften Weihnachtssaison und stellt sicher, dass das Spiel die gebührende Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.“
„Das Team ist nach wie vor voller Energie aufgrund der starken Resonanz auf unsere jüngsten Enthüllungen und konzentriert sich voll und ganz darauf, ein herausragendes Dark-Fantasy-Action-RPG und einen würdigen Nachfolger der Lords of the Fallen-Reihe zu liefern. Wir sind dankbar für die anhaltende Begeisterung, das Feedback und die Unterstützung unserer Community und freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten mit euch zu teilen.“
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist einfach zu viel Konkurrenz dieses Jahr, solche Meldungen werden wir sicher nicht das letzte Mal lesen.
Ich warte wieder auf die Veröffentlichung im Gamepass.
Bin froh es nicht gekauft zu haben.
War ok, aber die extremen Framedrops im Sumpfgebiet sowie die immer selben Gegner mit unterschiedlichen Stats fand ich eher lahm als gut.
Soll sich im Vergleich zu Teil 1 alles verbessert haben, aber trotzdem mal abwarten.
Nur aufgrund Versprechungen bestell ich aber nicht vor 🙂
Man sollte generell nicht vorbestellen 😉.
Außer man ist sich zu 99% sicher dass es gut werden wird 😆
Dann reicht auch ein Day1 Kauf.
Lohnt sich trotzdem nicht, weil meist noch mehr Inhalte kommen und man einige Zeit später alles gepatched hat.
Wird bei mir sowieso ein Sale Titel, obwohl Teil 1 schon echt gut war
Einerseits ein richtig cooles Game was mehr Unterstützung bräuchte, anderseits mag ich einfach keine Soulslike.
Da schlagen viele erst im Gamepass oder im Sale zu, hoffe nur das Studio kann trotzdem davon leben.
Und wird dann bestimmt auch im Februar erscheinen, der jetzt auch schon überfüllt ist mit neuen Releases lol
Dieses Jahr mangelt es gewiss nicht an guten Spielen
Ich fand den ersten Teil richtig gut. Viel richtig gemacht aber auch ein paar negative Aspekte. Hauptkritik ist zumindest bei mir die Umbra-Welt. Da hat man viel Potential liegen lassen. Dies soll sich im Nachfolger massiv ändern. Auf alle Fälle sollten sie den NG+0 Modus beibehalten. Erleichtert die Platin-Trophäe massiv. 😁
Ich habe sehr lange gewartet bis ich Teil 1 gespielt habe, jetzt ist es eines der besten Spiele im Genre… Allerdings ist es auch noch nicht so lange her, ich kann Easy noch 1-2 Jahre warten.
Schade für Fans. Soulslikes sind für mich nichts. ✌️