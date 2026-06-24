Lords of the Fallen 2: Soulslike-Rollenspiel auf 2027 verschoben

Das Soulslike-Rollenspiel Lords of the Fallen 2 wurde offiziell auf das erste Quartal 2027 verschoben.

Im März deutete ein Portfolio-Eintrag von CI Games Lead Systems Designer Dan Regan auf die Veröffentlichung von Lords of the Fallen 2 im August dieses Jahres hin. Kurze Zeit später wurde der Eintrag angepasst und CEO Marek Tyminski erklärte, es gebe noch keinen Termin für die Veröffentlichung.

Nachdem lange Zeit von einer Veröffentlichung im Herbst ausgegangen wurde, meldet sich Tyminski jetzt erneut zu Wort und verkündet die Verschiebung des Soulslike-Rollenspiels auf das erste Quartal 2027. Als Gründe nennt er weitere benötigte Zeit für Verbesserungen und Polishing. Als positiven Aspekt nennt er das Vermeiden der hart umkämpften Weihnachtssaison:

„Im Laufe der Entwicklung haben wir eng mit dem Gameplay-Feedback-Team zusammengearbeitet, einer engagierten Gruppe erfahrener Souls-Veteranen innerhalb unseres Launch Creative Teams. Dank ihrer wertvollen, kontinuierlichen Beiträge und in Verbindung mit der Vision des Teams konnten wir bedeutende Möglichkeiten identifizieren, das Gesamterlebnis weiter zu verfeinern und zu stärken.“ „Diese Verbesserungen werden von zusätzlicher Zeit für Integration, Iteration und Feinschliff profitieren, sodass das Team bei der Veröffentlichung die höchstmögliche Qualität liefern kann.“ „Dieser aktualisierte Veröffentlichungszeitraum positioniert Lords of the Fallen II zudem strategisch außerhalb der stark umkämpften Weihnachtssaison und stellt sicher, dass das Spiel die gebührende Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.“ „Das Team ist nach wie vor voller Energie aufgrund der starken Resonanz auf unsere jüngsten Enthüllungen und konzentriert sich voll und ganz darauf, ein herausragendes Dark-Fantasy-Action-RPG und einen würdigen Nachfolger der Lords of the Fallen-Reihe zu liefern. Wir sind dankbar für die anhaltende Begeisterung, das Feedback und die Unterstützung unserer Community und freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Neuigkeiten mit euch zu teilen.“