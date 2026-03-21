Lords of the Fallen 2023: 2,5 Millionen verkaufte Spiele

Lords of the Fallen überschreitet 2,5 Millionen Verkäufe und erreicht laut CI Games erstmals die Gewinnzone.

Ein weiterer Meilenstein markiert die Entwicklung von Lords of the Fallen 2023: Marek Tyminski, Gründer und CEO von CI Games, hat bestätigt, dass sich das Action-Rollenspiel inzwischen über 2,5 Millionen Mal verkauft hat.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass das Spiel Ende Februar 2026 offiziell die Gewinnschwelle erreicht hat.

Bereits im August 2025 hatte Tyminski verkündet, dass die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten überschritten wurde. Seitdem konnte das Spiel seine Verkäufe weiter steigern und hat nun einen wichtigen wirtschaftlichen Erfolg erreicht.

In seiner Mitteilung bedankte sich Tyminski bei allen Spielern, Unterstützern und Fans, die diesen Schritt möglich gemacht haben, und stellte zugleich weitere Inhalte in Aussicht.