Lords of the Fallen 2023: 5,5 Millionen Spieler seit Release

Seit seiner Veröffentlichung hat Lords of the Fallen 5,5 Millionen Spieler erreicht.

Entwickler Hexworks und Publisher CI Games geben 5,5 Millionen Spieler in Lords of the Fallen bekannt.

Das Action-Adventure erschien im Oktober 2023 und erhielt zuletzt im April das große Update 2.0 mit vielen Verbesserungen der Spielqualität und diversen Anpassungen beim Gameplay.

Über den neu erreichten Meilenstein heißt es: „Eure treue Loyalität, euer Feedback und eurer Leidenschaft haben dazu beigetragen, Lords of the Fallen zu dem zu machen, was es heute ist … und zu dem spannenden Kapitel, das als Nächstes folgt. Im Licht wandeln wir!“