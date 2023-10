Lords of the Fallen 2023: Erfolg sichert Zukunft weiterer Projekte

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

Der Erfolg des kürzlich veröffentlichten Rollenspiels Lords of the Fallen sichert die Zukunft weiterer Projekte von Entwickler CI Games.

Das kürzlich veröffentlichte Rollenspiel Lords of the Fallen hatte kurz vor dem Start und auf Xbox leider auch danach mit erheblichen technischen Problemen zu kämpfen. Mittlerweile befindet sich das Spiel dank Patch 1.1.191 auf allen Plattformen in einem spielbaren Zustand.

Trotz aller Widrigkeiten gelang es Lords of the Fallen einen erfolgreichen Start einzufahren, was auch einen positiven Effekt auf die weiteren Projekte des Entwicklers CI Games hat, wie CEO Marek Tyminski dazu auf X erklärt hat.

„Wir freuen uns, nach der Veröffentlichung von Lords Of The Fallen bestätigen zu können, dass CI Games für die zukünftigen Spiele in unserer Entwicklungspipeline (Project Survive und Action-RPG Project III) gut aufgestellt ist.“

Genauere Angaben zu den zum Start erzielten Verkaufszahlen und Umsatz des Rollenspiels verspricht Tyminski für die kommenden Tage.