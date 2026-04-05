Lords of the Fallen 2023: Koop-Update erweitert Spielfunktionen

Mit einem neuen Update öffnet sich das Spielsystem von Lords of the Fallen (2023) deutlich weiter für gemeinsames Spielen und räumt mit Einschränkungen auf, die bislang nur dem Host vorbehalten waren.
Künftig erhalten Mitspieler im Koop-Modus deutlich mehr Freiheiten und können zentrale Spielfunktionen eigenständig nutzen. Dazu gehört unter anderem das Verbessern von Waffen und Ausrüstung, wodurch Fortschritt nicht länger an eine einzelne Spielinstanz gebunden bleibt. Auch das Einsetzen von Upgrade-Gegenständen sowie Interaktionen mit Händlern sind nun ohne Einschränkungen möglich.
Darüber hinaus wurde das System rund um Chrysalis Rebirth für alle Koop-Teilnehmer zugänglich gemacht. Sitzungen profitieren ebenfalls davon, dass Spieler eigenständig rasten und zwischen Vestiges reisen können. Ergänzend dazu lassen sich nun Vestige-Samen pflanzen und Bosskämpfe gemeinsam starten, ohne auf den Host angewiesen zu sein.
Neben diesen spielerischen Erweiterungen wurden auch technische Verbesserungen vorgenommen. Das Matchmaking wurde überarbeitet, wodurch Sitzungen schneller zustande kommen sollen. Gleichzeitig sorgt eine erhöhte Stabilität für ein insgesamt reibungsloseres Koop-Erlebnis.
Entwickler betonen außerdem, dass die Unterstützung für das Spiel weiterhin anhält und zukünftige Updates bereits in Arbeit sind.
Shared Progression
By popular demand, we have increased the level of freedom guest players have when playing Shared Progression Co-op to create a more unified experience in your joint battle against the darkness.
Your fellow Lampbearer can now perform the following actions, previously restricted to the host:
- Upgrade equipment (i.e. Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)
- Socket upgrade items
- Interact with Vendor NPCs
- Use Chrysalis Rebirth
- Rest and warp between Vestiges
- Plant Vestige seeds
- Begin boss battles
- Skip cutscenes
Non-Shared Progression
When playing Non-Shared Progression Co-op, you will now have the option to choose whether your guest has Full or Limited privileges.
Limited Privileges
Guests can perform the following actions:
- Use Chrysalis Rebirth
- Rest at Vestiges
- Socket upgrade items
- Upgrade equipment (i.e. Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)
- Interact with Vendor NPCs
Full Privileges
Guests can perform the following actions:
- Upgrade equipment (i.e. Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)
- Socket upgrade items
- Interact with Vendor NPCs
- Use Chrysalis Rebirth
- Rest and warp between Vestiges
- Plant Vestige seeds
- Begin boss battles
- Skip cutscenes
Improved Matchmaking & Session Flow
Joining forces with another Lampbearer is now simpler and more reliable.
To begin a co-op session:
- Visit any Vestige and access the Multiplayer menu
- Set a password and share it with your friend
- Ensure both players have the same progression settings selected
For matchmaking, simply leave the password field empty.
Bug Fixes & Improvements
- Fixed an issue where clients could not socket Umbral Eyes into the Umbral Lamp during co-op
- Fixed the issue with character’s level getting multiplied after using Rebirth Chrysalis in Co-op.
- Fixed an issue where clients could not socket runes into weapons during co-op
- Fixed the PS5 DualSense controller not working properly on the Steam version.
- Improved performance on Steam Deck
Crusaders Incoming
With Lords of the Fallen joining PS Plus on April 7th, a wave of newly awakened Lampbearers will descend upon Mournstead. Friend or foe? You decide…
In light, we walk.
The CI Games Team
Co-op Privileges – Full Breakdown
Guest permissions now depend on your selected settings:
Full Privileges
Guest players can:
- Skip cutscenes
- Rest and warp between Vestiges
- Begin boss battles
- Plant Vestige seeds
- Upgrade equipment (Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)
- Socket upgrade items
- Use Chrysalis Rebirth
- Interact with vendors
Guest players cannot:
- Cleanse Beacons
- Enter Umbral without the host
- Interact with Shrines or Offer Remembrance
- Use the Mirror in Skyrest
- Leave Umbral via Effigy
- Initiate Crucible or Echoes of Battle
- Avenge Lampbearers
Limited Privileges
Guest players can:
- Rest at Vestiges
- Upgrade equipment (Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)
- Socket upgrade items
- Use Chrysalis Rebirth
- Interact with vendors
Guest players cannot:
- Skip cutscenes
- Warp between Vestiges
- Begin boss battles
- Plant Vestige seeds
- Cleanse Beacons
- Interact with Shrines or Offer Remembrance
- Use the Mirror in Skyrest
- Leave Umbral via Effigy
- Initiate Crucible or Echoes of Battle
- Avenge Lampbearers
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde echt gut wie lange sie es unterstützen – bei Release war es eine Bruchlandung, heute eines der besten im Genre.
Hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht. Tolles Game
Ich frage mich bloß bis heute warum die zweite Ebene da ist – für ein paar Gimmicks war sie ja ganz lustig, aber ich denke nicht dass es im Verhältnis zum Aufwand stand 😄
Mehr beeindruckend als nützlich. Und dabei ist das Spiel auch noch echt lang.
Hätte man noch massiver gestalten können, aber es gab einige Elemente und auch viele verstecke, für die die Ebene notwendig war
Das hätte man auch simpler umsetzen können 😄
Am Ende wars natürlich cool das es da ist, aber insgesamt schon ziemlich überflüssig und wohl für nicht wenige der Probleme am Start verantwortlich.
Wurde auch Zeit, war teilweise echt nervig im Koop, gut dass sie das alles gelockert haben.
Naja wie sagt man so schön besser spät als gar nicht ^^ hoffentlich werden solche Dinge in der Fortsetzung bereits fertig sein.
3 mal probiert das Spiel. Holt mich null
Noch nie gespielt 😅 aber die Erweiterungen un Änderungen klingen sinnvoll ✌🏻
Das ist der beste Dark Souls Klon den es gibt und inzwischen gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten.
Dit hab ik och noch nit gespielt 🫣😹😅 brauch man viel zeit um in das game reinzukommen? 🤔
Kommt drauf an ob du schon Souls Spiele gespielt hast, wenn ja kommt man schnell rein.
Man kann sich auch nicht verskillen und die Werte neu Verteilen und inzwischen gibt es halt auch Einstellungen due das Spiel leichter machen, zbs das neue gefundene Waffen deinem Level entsprechen, man muss daher nicht zwingend Material grinden.
Wer will kann es sich aber auch schwerer nachen mit mehr Gegner oder das diese stärkere Gegner schon früher kommen, wäre zvs für eine neue Runde gut.
Man ist auxh nicht gezwungen das es bei ng+ schwerer wird, man kann zudem jederzeit das Spiel neu starten und behält sein Level und Ausrüstung.
Klingt gut, hatte noch nit viel Kontakt mit dem Genre 😅 werd et mir ma anschauen, danke dir für deine Antwort 🤜🏻😅
Das einzige Souls was man wirklich komplett Koop Spielen kann ohne nervigen Firlefanz.
Krass das es nach all den Jahren noch so stark supported wird.👍
Coop in Souls hat mich nie gereizt.
Super das sie es noch so gut unterstützen
Ach das kann man Coop Zocken das ist ja ien tolles Feature.
Das wäre wirklich einmal zu überlegen. 🤔
Koop bestimmt richtig gut vor allem wenn jemand dabei ist der Ahnung hat 😅