Lords of the Fallen 2023: Koop-Update erweitert Spielfunktionen

Lords of the Fallen erweitert Koop System drastisch und gibt Mitspielern mehr Kontrolle über zentrale Spielfunktionen.

Mit einem neuen Update öffnet sich das Spielsystem von Lords of the Fallen (2023) deutlich weiter für gemeinsames Spielen und räumt mit Einschränkungen auf, die bislang nur dem Host vorbehalten waren.

Künftig erhalten Mitspieler im Koop-Modus deutlich mehr Freiheiten und können zentrale Spielfunktionen eigenständig nutzen. Dazu gehört unter anderem das Verbessern von Waffen und Ausrüstung, wodurch Fortschritt nicht länger an eine einzelne Spielinstanz gebunden bleibt. Auch das Einsetzen von Upgrade-Gegenständen sowie Interaktionen mit Händlern sind nun ohne Einschränkungen möglich.

Darüber hinaus wurde das System rund um Chrysalis Rebirth für alle Koop-Teilnehmer zugänglich gemacht. Sitzungen profitieren ebenfalls davon, dass Spieler eigenständig rasten und zwischen Vestiges reisen können. Ergänzend dazu lassen sich nun Vestige-Samen pflanzen und Bosskämpfe gemeinsam starten, ohne auf den Host angewiesen zu sein.

Neben diesen spielerischen Erweiterungen wurden auch technische Verbesserungen vorgenommen. Das Matchmaking wurde überarbeitet, wodurch Sitzungen schneller zustande kommen sollen. Gleichzeitig sorgt eine erhöhte Stabilität für ein insgesamt reibungsloseres Koop-Erlebnis.

Entwickler betonen außerdem, dass die Unterstützung für das Spiel weiterhin anhält und zukünftige Updates bereits in Arbeit sind.

Patch Notes Shared Progression By popular demand, we have increased the level of freedom guest players have when playing Shared Progression Co-op to create a more unified experience in your joint battle against the darkness. Your fellow Lampbearer can now perform the following actions, previously restricted to the host: Upgrade equipment (i.e. Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)

Socket upgrade items

Interact with Vendor NPCs

Use Chrysalis Rebirth

Rest and warp between Vestiges

Plant Vestige seeds

Begin boss battles

Skip cutscenes Non-Shared Progression When playing Non-Shared Progression Co-op, you will now have the option to choose whether your guest has Full or Limited privileges. Limited Privileges Guests can perform the following actions: Use Chrysalis Rebirth

Rest at Vestiges

Socket upgrade items

Upgrade equipment (i.e. Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)

Interact with Vendor NPCs Full Privileges Guests can perform the following actions: Upgrade equipment (i.e. Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)

Socket upgrade items

Interact with Vendor NPCs

Use Chrysalis Rebirth

Rest and warp between Vestiges

Plant Vestige seeds

Begin boss battles

Skip cutscenes Improved Matchmaking & Session Flow Joining forces with another Lampbearer is now simpler and more reliable. To begin a co-op session: Visit any Vestige and access the Multiplayer menu

Set a password and share it with your friend

Ensure both players have the same progression settings selected For matchmaking, simply leave the password field empty. Bug Fixes & Improvements Fixed an issue where clients could not socket Umbral Eyes into the Umbral Lamp during co-op

Fixed the issue with character’s level getting multiplied after using Rebirth Chrysalis in Co-op.

Fixed an issue where clients could not socket runes into weapons during co-op

Fixed the PS5 DualSense controller not working properly on the Steam version.

Improved performance on Steam Deck Crusaders Incoming With Lords of the Fallen joining PS Plus on April 7th, a wave of newly awakened Lampbearers will descend upon Mournstead. Friend or foe? You decide… In light, we walk.

The CI Games Team Co-op Privileges – Full Breakdown Guest permissions now depend on your selected settings: Full Privileges Guest players can: Skip cutscenes

Rest and warp between Vestiges

Begin boss battles

Plant Vestige seeds

Upgrade equipment (Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)

Socket upgrade items

Use Chrysalis Rebirth

Interact with vendors Guest players cannot: Cleanse Beacons

Enter Umbral without the host

Interact with Shrines or Offer Remembrance

Use the Mirror in Skyrest

Leave Umbral via Effigy

Initiate Crucible or Echoes of Battle

Avenge Lampbearers Limited Privileges Guest players can: Rest at Vestiges

Upgrade equipment (Sanguinarix, Umbral Lamp, weapons)

Socket upgrade items

Use Chrysalis Rebirth

Interact with vendors Guest players cannot: Skip cutscenes

Warp between Vestiges

Begin boss battles

Plant Vestige seeds

Cleanse Beacons

Interact with Shrines or Offer Remembrance

Use the Mirror in Skyrest

Leave Umbral via Effigy

Initiate Crucible or Echoes of Battle

Avenge Lampbearers