Lords of the Fallen 2023: Kostenlose Updates auch in diesem Jahr

Lords of the Fallen wird auch in diesem Jahr kostenlose Updates erhalten, wie CI Games bestätigte.

CI Games wird das aktuelle Lords of the Fallen auch in diesem Jahr mit Updates versorgen. Die weitere Unterstützung für das Actionspiel sagte Senior Vice President of Development Tom O’Connor in einem Gespräch mit Investoren zu.

Das Ziel sei es, Lord of the Fallen von der derzeitigen Version 1.7, auf die Version 2.0 zu bringen und dabei das Feedback der Spieler mit einfließen zu lassen.

„Wir wollen die Verkäufe von Lords of the Fallen 2023 weiter maximieren, indem wir strategische Abschläge vornehmen und weiterhin sinnvolle Updates bis zur Version 2.0 veröffentlichen, die auf das Feedback der Spieler und externe Benutzertests reagieren.“

Laut dem Marketing Director Ryan Hill werde man in diesem Jahr eine robuste Content-Roadmap mit Verbesserungen verfolgen.

„Bis heute haben wir eine beträchtliche Anzahl von Post-Launch-Updates und Content-Drops für Lords of the Fallen veröffentlicht und dabei die direkten Ergebnisse beobachtet; der aktuelle Steam User Score ist im Laufe des Jahres 2024 allmählich angestiegen und erreichte im Dezember ein Allzeithoch von 80 (sehr positiv).“ „Wir verfolgen auch die Online-Stimmung mit dem Player XP Audience Sentiment Tool; dies zeigt eindeutig einen starken, kontinuierlichen Anstieg der Publikumsstimmung rund um die LOTF-Franchise in der gesamten Online-Gaming-Landschaft im Jahr 2024“, so Hill weiter. „Folglich werden wir diese Strategie 2025 mit einer robusten Content-Roadmap fortsetzen, die für das erste Quartal mit den Veröffentlichungen von v1.8, v1.9 und v2.0 geplant ist, die alle bedeutsame Verbesserungen für LOTF auf der Grundlage von Community-Feedback und externen Spielertests bringen werden. Es ist unabdingbar, dass wir die Stimmung in der Franchise vor der Veröffentlichung von Projekt 3 weiter steigern.“

Neben dem aktuellen Teil wird auch an einem Nachfolger zu Lord of the Fallen gearbeitet. Zusätzlich befinden sich mit Sniper Ghost Warrior Evolved and Project H zwei Spiele in der Vorproduktion.

„Was unsere in Entwicklung befindlichen Titel betrifft – wir haben Project 3 in voller Produktion, den nächsten Teil der Lords of the Fallen-Franchise, und werden im Laufe dieses Jahres umfangreiche Spielertests durchführen, um sicherzustellen, dass wir eine hohe Qualität erreichen und das Potenzial des Spiels maximieren“, sagte er. „Sowohl Sniper Ghost Warrior Evolved als auch Project H befinden sich in der Vorproduktion, und wir nähern uns der Vision für diese Titel, wobei weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden.“