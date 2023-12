Lords of the Fallen 2023: Neue Inhalte mit Season of Revelry

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

Neue Quests, Rüstungen, Waffen und mehr für Lords of the Fallen sind jetzt mit Season of Revelry erhältlich.

HEXWORKS, ein Studio von CI Games, hat den Beginn der ‚Season of Revelry‘ in Lords of the Fallen angekündigt. Der erste Teil dieses zweiteiligen, kostenlosen, festlichen Inhaltsupdates für das Dark Fantasy Action-RPG beginnt heute mit „Opfergaben des Orius“ und wird am 21. Dezember mit „Die Prüfung der drei Geister“ fortgesetzt.

Zwischen den beiden Teilen führt ‚Season of Revelry‘ eine ganze Reihe neuer Features ein, darunter drei brandneue Quests, die jeweils ein neues und einzigartiges Rüstungs- und Waffenset freischalten, neue Zaubersprüche, Finishing Moves, Geschosse, brandneue Schneeballschlachten und vieles mehr!

Jetzt erhältlich – Opfergaben des Orius

Neue Zaubersprüche: Sechs neue Zaubersprüche, darunter die verheerende Verhexung, der Strahlende Schildwurf und der Heilige Pfeilschuss, die das ohnehin schon breite Spektrum an magiebasierten Angriffen noch erweitern

Neue Projektile: Den Spielern stehen jetzt drei neue Projektile zur Verfügung, darunter Blutkotze, Explosivminen und Frostwürmer, mit denen sie Feinde aus der Ferne erledigen können

Neue Bosswaffen-Fähigkeiten: Nach der äußerst positiven Reaktion der Community auf die Einführung von Bosswaffen-Fähigkeiten in einem früheren Update können die Spieler nun einzigartig mächtige Fähigkeiten für alle Bosswaffen freischalten, darunter eine Eruption hervorbrechender Flammen mit dem Großschwert der Äbtissin und einen Sturzbach brennender Klingen mit dem Großhammer des Vaters des Elends… sobald bestimmte „geheime Aufgaben“ erfüllt wurden

Jahreszeitliche Dekorationen: Die Vestiges of Mournstead wurden zur Feier des Jahres der Freude mit festlichen Dekorationen bescheiden ausgeschmückt.

Ab 21. Dezember – Die Prüfung der drei Geister

Die Prüfung der drei Geister: Drei neue Questlinien, drei neue Rüstungssets, drei neue Waffen. Jede repräsentiert einen der drei Götter – Orius‘ Strahlen, Adyrs Rhogars und den mysteriösen Umbral – und die Spieler müssen einige mühsame Prüfungen bestehen, um diese Belohnungen zu erhalten

Das Aussehen des Charakters im Spiel wird zurückgesetzt: Auf vielfachen Wunsch der Community können die Spieler den Namen ihres Charakters, seine Körperform, sein Geschlecht, seine Hautfarbe, seine Haarfarbe und andere physische Attribute ändern… sobald sie eine neue Quest abgeschlossen haben, um die Splitter des Spiegels der Verzerrung zu finden

Neue schwerwiegende Angriffe: Jede Waffenfamilie verfügt jetzt über zwei einzigartige Finisher, einen für den einhändigen und einen für den zweihändigen Einsatz

Aufbewahrungsbox: Ein weiteres lang ersehntes Feature: Spieler können bis zu 2.000 Gegenstände in der Skyrest Bridge Coffer deponieren, um Platz im Inventar zu schaffen.

Gamepad-Neuzuweisung: Die Spieler werden die Möglichkeit haben, die Tasten des Gamepads neu zuzuweisen, nachdem sie Maus und Tastatur seit der Veröffentlichung neu zuweisen konnten.

SCHNEEBALLSCHLACHTEN! Eine weitere neue Wurfmöglichkeit: Die Spieler können nun Schneebälle auf Feinde oder Eindringlinge werfen

HEXWORKS hat außerdem bestätigt, dass die Updates für Lords of the Fallen bis ins Jahr 2024 fortgesetzt werden, um die verbleibenden neuen Features und Verbesserungen, die im letzten Monat angekündigt wurden, zu implementieren. Dazu gehören weitere Verfeinerungen des PvP- und PvE-Balancings und die Veröffentlichung des genreführenden New Game Plus-Modifikatorsystems, mit dem die Spieler ihre New Game Plus-Erfahrung umfassend verändern und einstellen können.