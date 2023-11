Lords of the Fallen 2023: Pläne zu kostenlosen Inhalten und Optimierungen

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

Die Pläne zu kostenlosen Inhalten und Optimierungen für Lords of the Fallen stehen fest. Die ersten Inhalte gibt es schon heute.

HEXWORKS, ein Studio von CI Games, hat heute die neueste Runde kostenloser Inhalte für Lords of the Fallen veröffentlicht, die dieses Mal einen der beliebtesten Charaktere der Community feiert.

Die Veröffentlichung von „The Way of the Bucket“ folgt auf die kürzliche Enthüllung des Inhaltsplans 2023 von HEXWORKS und ist Teil einer Reihe von Events, die während der Weihnachtszeit geplant sind. Zeitgleich mit der Veröffentlichung ist das düstere Fantasy-Action-RPG im Rahmen der Black-Week-Aktionen auf allen Plattformen bis zu 34 % günstiger erhältlich.

Die Entwickler arbeiten weiterhin unglaublich eng mit der wachsenden, leidenschaftlichen Community des Titels zusammen und balancieren das Spiel als Reaktion auf interne Telemetriedaten und das vorherrschende Nutzerfeedback.

Zu diesem Zweck wurde die Feinddichte im gesamten Spiel umfassend neu proportioniert, wobei in einigen Gebieten bis zu 30 % weniger Feinde zu finden sind. Zu den weiteren Balancing-Änderungen gehören die Verringerung der Genauigkeit von Fernkampfgegnern auf große Entfernung und die Verbesserung der gegnerischen Leine, damit die Spieler nicht so weit verfolgt werden, was zu weniger überwältigenden Zusammenstößen mit Mobs führt.

Darüber hinaus hat das Team auf vielfachen Wunsch in jüngster Vergangenheit eine komplette Überarbeitung aller Bosse im Spiel abgeschlossen, um sicherzustellen, dass sie zu diesem Zeitpunkt der Reise des Spielers eine angemessene Herausforderung darstellen; die KI wurde erheblich verbessert; viele Bosse haben jetzt zusätzliche und aggressivere Movesets; außerdem wurden Trefferpunkte und Schadensausstoß neu ausbalanciert.

„The Way of the Bucket“ beinhaltet eine neue Quest mit dem gleichnamigen Lieblings-NSC der Community, ein neues entsprechendes Waffen- und Rüstungsset, sechs neue Zaubersprüche und eine ganze Reihe von Leistungs-, Stabilitäts- und Optimierungsverbesserungen. Die Veröffentlichung erfolgt nur wenige Wochen nach dem positiv aufgenommenen ‚The Pumpkin Patch‘, dem ersten Post-Launch-Content-Drop für Lords of the Fallen.

„Wir bedanken uns bei unserer engagierten Community für ihre anhaltende Leidenschaft und Unterstützung, während wir unsere vollgepackte Inhalts-Roadmap für die Zeit nach der Markteinführung liefern. Eure unglaublich positive Reaktion auf die jüngste Enthüllung ist extrem motivierend“, so Saul Gascon, Executive Producer, HEXWORKS.“Neben den bedeutenden Fortschritten, die wir bereits in Bezug auf Leistung und Stabilität gemacht haben, sind wir zuversichtlich, dass wir mit den jüngsten Aktualisierungen des Schwierigkeitsgrades genau den richtigen Punkt zwischen Herausforderung und Spielspaß getroffen haben.“ „Es ist etwas mehr als ein Monat seit dem erfolgreichen Start von Lords of the Fallen vergangen, was – in Anbetracht des stürmischen Jahres für die gesamte Spieleindustrie – eine Leistung ist, auf die wir stolz sind“, so Marek Tyminski, CEO von CI Games.“In diesem Jahr wurden mehr als in den meisten anderen Jahren extrem hochwertige Spiele veröffentlicht, und das vor dem Hintergrund globaler makroökonomischer Herausforderungen, was bedeutet, dass die Spieler bei ihren Käufen sehr viel wählerischer sein müssen als in den letzten Jahren.“ „Da die Spitzentechnologie weiterhin die ältere Hardware überholt, müssen die Entwickler außerdem immer sorgfältiger arbeiten, wenn es um die Optimierung einer immer größeren Anzahl von Spielen geht.“