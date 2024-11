Lords of the Fallen 2023: Update 1.6 mit Verbesserungen ausgerollt

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

Ein verbesserter Einstieg sowie Leistungs- und Gameplay-Verbesserungen sind für Lord of the Fallen mit Update 1.6 jetzt verfügbar.

HEXWORKS, ein Studio von CI Games, hat das Update v1.6 für das Dark-Fantasy-Action-RPG Lords of the Fallen veröffentlicht, das auf der Grundlage des Feedbacks von Veteranen ein verbessertes Onboarding- und Tutorial-Erlebnis bietet.

Das Update setzt den engagierten Post-Launch-Support des Studios für das Spiel fort, mit einem erkundungsfreundlicheren Umbral-Reich sowie einer Reihe von zusätzlichen Gameplay- und Performance-Verbesserungen.

Die Veröffentlichung von v1.6 erfolgt noch vor dem Launch von Lords of the Fallen für PlayStation 5 Pro. Das Update bietet eine um 40 % erhöhte Pixeldichte, einen verbesserten Performance-Modus mit 4K60 basierend auf 1440p und einen Qualitätsmodus mit nativen 4K30.

Mit Version 1.6 werden neue Lords of the Fallen-Spieler auf ihrer Reise durch Mournstead durch eine Reihe von Änderungen in der Anfangsphase des Spiels besser unterstützt. Dazu gehören ein allmählicherer Einstieg in die einzigartigen Fähigkeiten der Umbralen Lampe und eine verbesserte Navigation im Tutorial-Bereich.

Ein großer Wunsch der Spieler war es, Umbral – die zweite, dunklere Welt des Spiels, die neben der Hauptwelt existiert – gründlicher erkunden zu können.

Während der düstere Reiz und die Spannung beibehalten werden, unterstützen die Änderungen – zu denen eine subtilere Geräuschkulisse, eine angepasste Kurve für das Spawnen von Gegnern für ein besseres Tempo und ein reduzierter Vignetteneffekt gehören – die Erkundung des Umbrals besser.

Abgerundet wird das Update durch eine Reihe zusätzlicher Performance-Updates und weiterer Schwierigkeitsanpassungen, darunter die Umverteilung von Mobs, eine angepasste Wahrnehmung von Fernkampfgegnern und verbessertes Platforming.

Die vollständigen Patch Notes sind zum Lesen auf Steam verfügbar.