Lords of the Fallen 2023: Update liefert Version 2.5 kostenlos

Update-Video zu Version 2.5 von Lords of the Fallen!

Um Fans beim Warten auf die Veröffentlichung von Lords of the Fallen II zu sättigen, hat CI Games das letzte große Update für Lords of the Fallen (2023) veröffentlicht.

Version 2.5 bietet eine umfangreiche Überarbeitung von Gegner- und Bossverhalten sowohl im Legacy- als auch im brandneuen Veteran-Modus und mehr:

Wiedergeborene Bosse: Da die Kämpfe jetzt schneller, intensiver und aggressiver sind, gab es für Bosse, Mini-Bosse und Feinde im ganzen Spiel umfangreiche Verhaltensänderungen sowohl im Legacy- als auch im Veteran-Modus, um die Soulslike-Herausforderung zu erhöhen. Bosse wie Pieta haben verfeinerte Kombos und eine erhöhte Move-Set-Vielfalt, während der Fleischsammler weniger taumelt und sein Pacing intensiver ist. Mini-Bosse setzen Spieler mit schnelleren Angriffen, klügeren Vergiftungen und Cooldown-Logik unter Druck, während normale Feinde mit einem neuen globalen Cooldown-System einen Schritt weiter gehen, was zu ihrer Aggression beisteuert, ebenso wie schnellere Erholung beim Zaubern und verringerte Angriffsdistanz.

Veteran-Modus: Hinter diesen Verfeinerungen steht der Veteran-Modus – der ultimative Test von Können und Durchhaltevermögen. Hier wurden viele der Bosse in Mournstead durch schnellere Übergänge, neue Angriffsmuster und sogar noch aggressiveres Verhalten stärker gemacht. Diejenigen, die den Veteran-Modus erfolgreich bewältigen, erhalten eine abschließende Belohnung: Die „Veteran of the Veil"-Brustplatte mit einem speziellen Objekt-Drop-Buff.

Neu geschmiedete Boss-Waffen: Mehrere Boss-Waffen haben jetzt neue Signatur-Angriffsanimationen.

Version 2.5 ist die Anhäufung von mehr als 70 Updates, die durch das Feedback von mehr als 6 Millionen Spielern neu geschmiedet wurden.