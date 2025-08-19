Lords of the Fallen 2023: Zwei Millionen verkaufte Spiele

Das Action-Rollenspiel Lords of the Fallen 2023 erreicht zwei Millionen verkaufte Einheiten.

Lords of the Fallen 2023 hat die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten überschritten. Das gab Marek Tyminski, der CEO von CI Games, in einem Beitrag auf X bekannt.

Gleichzeitig verwies er auf die heutige Opening Night Live im Rahmen der Gamescom, auf der es erste Details zu Lords of the Fallen 3 geben wird.

Die Gamescom Opening Night Live wird heute ab 20:00 Uhr übertragen und von XboxDynasty wie gewohnt begleitet.