Lords of the Fallen 2023: Zwei Millionen verkaufte Spiele

Lords of the Fallen 2023 hat die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten überschritten. Das gab Marek Tyminski, der CEO von CI Games, in einem Beitrag auf X bekannt.
Gleichzeitig verwies er auf die heutige Opening Night Live im Rahmen der Gamescom, auf der es erste Details zu Lords of the Fallen 3 geben wird.
Die Gamescom Opening Night Live wird heute ab 20:00 Uhr übertragen und von XboxDynasty wie gewohnt begleitet.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Langsam nährt sich das Eichhörnchen
Da ist noch etwas Luft nach oben, durch Game Pass und dem in Version 2.0 implementierten Freunde Pass ist das aber auch kein Wunder, eigentlich in Anbetracht dessen keine schlechte Leistung.
Da wird schon Teil 3 angekündigt und ich bin weit davon weg Teil 2 zu zocken 😅.