Lords of the Fallen 3: Keine erzwungene DEI oder politische Themen

CI Games, der Publisher hinter Titeln wie Lords of the Fallen, hat angekündigt, dass er keine sozialen oder politischen Themen in seine Spiele einbauen wird. Auch ezwungenes DEI (Diversity, Equity und Inclusion) wird es nicht geben.

Global Marketing Director Ryan Hill erklärte, dass zwar einige Videospiele in letzter Zeit solche Themen integriert haben, viele Spieler diesen Ansatz aber nicht begrüßen. Als Beweis führte er die schwache Leistung mehrerer hochkarätiger Veröffentlichungen im letzten Jahr an.

Hill betonte, dass CI Games darauf abzielt, den Spielspaß und den kommerziellen Erfolg zu maximieren, indem sie die Integration sozialer oder politischer Elemente, die sie als risikoreich ansehen, vermeiden.

„Während einige Videospiele in letzter Zeit die Gelegenheit genutzt haben, soziale oder politische Themen in ihre Spiele einzubauen, ist es klar, dass viele Spieler dies nicht begrüßen, was dazu geführt hat, dass eine Reihe von hochkarätigen Veröffentlichungen allein im letzten Jahr kommerziell unterdurchschnittlich abgeschnitten haben“, so Hill. „Unsere Spiele werden immer mit dem Ziel entwickelt, den Spielspaß und den kommerziellen Erfolg zu maximieren, und deshalb werden wir in Zukunft keine sozialen oder politischen Agenturen in diese Erlebnisse integrieren, da wir festgestellt haben, welch hohes Risiko dies darstellen kann.“