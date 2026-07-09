Lords of the Fallen II: „2027 oder früher“: Entwickler warnt vor dem möglichen Ende vieler physischer Spiele

Die Zukunft physischer Spiele-Releases sorgt weiter für Diskussionen in der Gaming-Branche. Marek Tyminski, Gründer und CEO von CI Games, glaubt, dass der Wandel hin zu digitalen Veröffentlichungen schneller erfolgen könnte als bisher erwartet.

Nach den jüngsten Entwicklungen rund um Grand Theft Auto VI und die angekündigten Veränderungen bei physischen Datenträgern äußerte Tyminski die Einschätzung, dass deutlich weniger Spiele auf Disc erscheinen könnten – möglicherweise bereits ab 2027 oder früher.

„Sony beendet die Unterstützung physischer Medien ab 2028, das könnte Disc-Veröffentlichungen bereits 2027 oder sogar früher deutlich reduzieren.“

Dabei kritisierte Tyminski unter anderem, dass Entscheidungen großer Unternehmen Auswirkungen auf Studios hätten, die weiterhin auf physische Versionen setzen.

Gleichzeitig erklärte er, dass CI Games weiterhin plane, Lords of the Fallen II auch als Disc-Version anzubieten.

Als Grund für den zunehmenden Druck auf physische Veröffentlichungen nennt Tyminski vor allem wirtschaftliche Faktoren. Nach seinen Angaben machen physische Verkäufe mittlerweile weniger als 20 Prozent des Gesamtmarktes aus. Zusätzlich seien Produktion, Vertrieb und Handel mit höheren Kosten verbunden, während digitale Verkäufe eine höhere Marge ermöglichen.

Laut Tyminski sei die Rechnung für viele Studios aus wirtschaftlicher Sicht schwierig: Bei physischen Versionen würden Händler- und Vertriebsmargen sowie Herstellungskosten einen größeren Anteil der Einnahmen reduzieren, während digitale Verkäufe direkt über Plattformen deutlich höhere Erträge ermöglichen könnten.

Auch andere bekannte Persönlichkeiten der Branche äußerten sich zu der Entwicklung. Der ehemalige PlayStation-Manager Shawn Layden bezeichnete den Schritt als „ziemlich dramatisch“, verwies aber ebenfalls auf die steigende Bedeutung digitaler Verkäufe.

Designer Hideo Kojima warnte unterdessen vor möglichen Folgen einer vollständig digitalen Zukunft. Er äußerte Bedenken hinsichtlich langfristiger Zugänglichkeit und Besitzfragen, falls digitale Inhalte durch technische oder gesellschaftliche Veränderungen irgendwann nicht mehr verfügbar sein könnten.

Ob physische Spiele tatsächlich bereits ab 2027 deutlich seltener werden, bleibt abzuwarten. Die Diskussion zeigt jedoch, dass die Branche zunehmend über Kosten, Spieleerhaltung und die langfristige Rolle von Discs nachdenkt.