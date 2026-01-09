Lords of the Fallen II: Chef entkräftet Plagiatsvorwürfe um neue Figur

CI‑Games‑Chef stellt klar: Das umstrittene Design des Wylder aus The Lords of the Fallen II entstand lange vor Elden Ring: Nightreign.

Die Enthüllung des Crescent Host, eines neuen Gegners aus dem kommenden Lords of the Fallen II, sorgte für Diskussionen.

Einige Beobachter warfen CI Games und Hexworks vor, sich bei FromSoftware bedient zu haben, da die Figur des Wylder aus Elden Ring: Nightreign erinnert. Beide Kreaturen teilen eine düstere Silhouette und eine mondbezogene Mythologie – genug, um in der Community Spekulationen auszulösen.

CI‑Games‑CEO Marek Tyminski reagierte prompt und wies die Vorwürfe entschieden zurück. Er erklärte, dass das Rüstungsdesign bereits im Juli 2024 finalisiert wurde, also Monate bevor Nightreign überhaupt der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Die Umsetzung im Spiel sei bis Oktober desselben Jahres abgeschlossen gewesen, ebenfalls deutlich vor der Enthüllung von FromSoftwares Spiel.

Tyminski betonte, dass Überschneidungen im mittelalterlichen Fantasy‑Design vorkommen können, ohne dass Absicht dahintersteckt. Beide Studios bewegen sich in ähnlichen kreativen Welten, was visuelle Parallelen begünstigt. Dennoch stellte er klar, dass man andere Entwickler respektiere, aber keine Designs kopiere.

Er verwies zudem auf das positive Feedback zu den bisherigen Rüstungsentwürfen der Reihe und zeigte sich überzeugt, dass Lords of the Fallen 2 diesen Ruf fortsetzen wird. Das Studio stehe voll hinter seinen Künstlern, ihrer Originalität und der Integrität ihrer Arbeit.

  1. Rott 65100 XP Romper Domper Stomper | 09.01.2026 - 17:22 Uhr

    Auf das Game bin ich sehr gespannt, dass Setting/die Atmosphäre und der Soundtrack aus Teil 1 hat mir oft Gänsehaut beschert!

    0
  3. Katanameister 291900 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.01.2026 - 17:50 Uhr

    Ich drücke dem Studio die Daumen für einen Erfolg mit dem Spiel, ich würde nicht sagen, dass es ein Plagiat ist, eher haben sie sich von dem Stil inspirieren lassen.

    1
  4. Ash2X 309620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.01.2026 - 18:03 Uhr

    … Und am Ende holt jemand eine 30 Jahre alte Magic Karte raus, oder D&D Artwork….

    0
  5. Ralle89 62460 XP Stomper | 09.01.2026 - 21:22 Uhr

    Bin mit dem Vorgänger leider nicht warm geworden vielleicht klappt es bei Teil 2 🤔

    0

