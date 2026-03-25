Lords of the Fallen II: Enthüllt Umbral erstmals im düsteren Gameplay-Teaser

Lords of the Fallen II zeigt erstmals Umbral im Gameplay-Teaser – düstere Soulslike-Welt enthüllt.

Mit einem ersten Gameplay-Teaser zu Lords of the Fallen II erhalten Spieler einen eindrucksvollen Einblick in die neue Version von Umbral, dem Reich der Toten.

Das düstere Action-RPG setzt erneut auf eine kompromisslose Soulslike-Erfahrung und verbindet brutale Kämpfe mit einer Welt, die zwischen Leben und Tod zerrissen ist.

Die Geschichte spielt in einer von Dunkelheit verschlungenen Welt, in der ein Königreich nach dem anderen gefallen ist.

Übrig bleibt nur ein letztes heiliges Land, das einst von einer uralten Macht geschützt wurde. Doch diese wurde den Menschen genommen, wodurch die Welt schutzlos der wachsenden Finsternis ausgeliefert ist. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, muss ein Held aufsteigen und sich selbst den Göttern entgegenstellen.

Spieler erkunden ein riesiges, vom Krieg gezeichnetes Reich, in dem die Grenzen zwischen den Lebenden und den Toten verschwimmen. Von verlassenen Tempeln bis hin zu mondbeschienenen Zitadellen entfaltet sich eine Welt voller Gefahren, Geheimnisse und tödlicher Kreaturen.

Jeder Schritt birgt Risiken, während sich beide Ebenen der Realität ständig beeinflussen.

Im Zentrum des Gameplays stehen intensive Kämpfe, die auf Geschwindigkeit, Präzision und taktisches Vorgehen setzen. Unterschiedliche Builds, Waffen und Magie eröffnen zahlreiche Möglichkeiten, um Gegner zu besiegen. Besonders im Fokus stehen dabei die brutalen Bosskämpfe, die Spieler vor große Herausforderungen stellen und Geschick sowie Ausdauer erfordern.

Eine zentrale Rolle spielt die Umbral-Laterne, mit der zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten gewechselt werden kann. Jede Ebene bietet eigene Wege, Schätze und Gefahren, wodurch sich neue taktische Möglichkeiten ergeben.

Gleichzeitig lauern in Umbral noch größere Schrecken, die selbst erfahrene Spieler an ihre Grenzen bringen sollen.